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У Диканці двоє чоловіків розбились на смерть на квадроциклі

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 594

 

Квадроцикл влетів у дерево

Вчора, 7 лютого, близько 21.00, у селищі Диканька Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, квадроцикл, яким керував 53-річний місцевий мешканець, злетів з проїзної частини та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП водій квадроцикла та його 45-річний пасажир загинули на місці.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині зіткнулися бензовоз та легковик. Загинули водій та пасажир легковика.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП смертельна ДТП квадроцикл Полтавщина
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