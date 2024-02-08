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Ferrexpo запустила склад концентрату на Полтавському ГЗК за $40 млн

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0 Новини компаній

 

Під час війни компанія реалізувала ще один масштабний інвестиційний проєкт

Гірнича компанія Ferrexpo ввела в експлуатацію дільницю фільтрації та складу концентрату, що працює на дробильно-збагачувальній фабриці (ДЗФ) Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Проєкт з будівництва дільниці було розпочато 2017 року. Остаточно в експлуатацію обладнання було запущено під час повномасштабного вторгнення.

Будівля фільтрації вміщує необхідне технологічне обладнання для забезпечення роботи трьох пресфільтрів. Приміщення закритого складу може вмістити до 35 тисяч тонн сировини й призначене для зберігання надлишкового виготовленого концентрату.

Склад містить спеціальне обладнання (конвеєри, бункери, дозатори) для можливості відвантаження концентрату до залізничних вагонів. Вузол відвантаження також обладнаний новітнім автоматичним пробовідбірником, що дозволяє відвантажувати споживачам продукт після контрольної перевірки якісних показників.

В умовах ускладненої логістики, що спричинена повномасштабним вторгненням, цей склад допомагає компанії регулювати планові обсяги виготовлення й постачання продукції міжнародним клієнтам Ferrexpo, серед яких провідні світові сталеливарні підприємства Європи, Азії та Близького Сходу.

«Раніше, коли спостерігався надлишок виробленого концентрату, ми були змушені зупиняти якусь із секцій фабрики, бо не мали куди подіти надлишкову сировину. Тепер концентрат у вигляді пульпи надходить на дільницю фільтрації й далі, у сухому вигляді, — на склад. Там він знаходиться, поки він не знадобиться для відвантаження на сторону або для підтримки роботи наступного ланцюжка виробництва — цеху виробництва окатків», — пояснює Ігор Ведмідь, начальник дробильно-збагачувальної фабрики Полтавського ГЗК.

Проєкт було реалізовано в рамках стратегічної програми розвитку Ferrexpo, головною метою якої є збільшення виробництва залізорудних окатків удвічі — до 24 мільйонів тонн на рік. Цьому передує реалізація низки проєктів з модернізації наявного обладнання, будівництва додаткових корпусів та придбання сучасних зразків техніки.

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Автор: Андрій Шевчук, GMK Center Джерело фото: gmk.center
Теги: Ferrexpo
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