Вночі у Полтаві хтось запускав феєрверки — поліція

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В Україні діє заборона використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард

Сьогодні, 8 лютого, близько 6.00, у Полтаві, поблизу Білої альтанки звучали вибухи феєрверка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Наразі поліція встановлює особи правопорушників та обставини події.

Також поліція нагадує, що від 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

До порушників можуть застосовуватись норми як адміністративного (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення) так і кримінального характеру (стаття 296 Кримінального кодексу України — хуліганство).