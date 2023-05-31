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Свято на Ревівці: поліція шукає кременчужан, які вночі запускали феєрверки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 323 Коментарів: 1

 

На Полтавщині з липня 2022 року заборонене використання будь-якої піротехніки до кінця воєнного стану

30 травня, близько 23.00, у проїзді Макаренка хтось запускав феєрверки. Небайдужі повідомили про це поліцію. 

На Полтавщині заборонене використання салютів, феєрверків і петард

За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, неподалік місця події виявили корпус піротехнічного засобу, який залишили ймовірні порушники.  

На підставі здобутої інформації поліцейські працюють над встановленням обставин правопорушення та причетних до нього осіб. 

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити процес встановлення правопорушників, просимо повідомити її до Кременчуцького райуправління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30 або 102.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ревівка феєрверки
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Коментарі: 1

1 040
evil:
Сьогодні, 12:49

Надо же. Под самым носом у одиозного Терещенко. Главного сокола Полтавщины. Денис тебе и твоим подельникам и по две пары отличных сапог выдали. И жилеты светоотражающие прикупили нашару. И машины топливом заправили. Где ты был? Как ты профукал? Где твои соколы? Ни тебя. Ни твоего Дедюрина в амуниции....Ты пустое место или где?


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