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Надзвичайні новини

Як минула доба на Кременчуччині: п‘янки та домашні насилля

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 268

 
Як завжди, не обійшлось без п'яних дебоширів 

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 2 рази викликали патрульну поліцію для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали одного водія, який перебував за кермом напідпитку. Щодо нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також на двох осіб склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
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