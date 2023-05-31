Кабмін дозволив підвищити ціну на електроенергію для населення з 1 червня

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 492 Коментарів: 3

Ціна кіловат-години для всіх побутових споживачів зросте до 2,64 гривні

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 гривні, повідомляє Економічна правда, інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він пояснив, що таке рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

— Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону, — сказав міністр.

Вже ухвалену постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення вносили терміновому порядку. При цьому Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно вносила пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

Нагадаємо, нині в Україні наразі діють три тарифи: два соціальні для населення та один ринковий — для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовують на місяць менш як 250 кВт-год, платять 1,44 гривні за кВт-год, хто використовує більше — 1,68 гривні за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.

У березні в уряді повідомляли, що Кабмін прийняв рішення не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону 2022-2023.

Також повідомлялося, що після закінчення опалювального сезону Кабмін планує підвищити тарифи на електроенергію, але вразливі верстви населення «не постраждають від такого рішення і зможуть скористатися монетизованою субсидією», наголошували в уряді.