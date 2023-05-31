Кабмін дозволив підвищити ціну на електроенергію для населення з 1 червня

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 гривні, повідомляє Економічна правда, інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.
Він пояснив, що таке рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.
Вже ухвалену постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення вносили терміновому порядку. При цьому Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно вносила пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.
Нагадаємо, нині в Україні наразі діють три тарифи: два соціальні для населення та один ринковий — для бізнесу.
Побутові споживачі, які використовують на місяць менш як 250 кВт-год, платять 1,44 гривні за кВт-год, хто використовує більше — 1,68 гривні за кВт-год.
Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.
У березні в уряді повідомляли, що Кабмін прийняв рішення не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону 2022-2023.
Також повідомлялося, що після закінчення опалювального сезону Кабмін планує підвищити тарифи на електроенергію, але вразливі верстви населення «не постраждають від такого рішення і зможуть скористатися монетизованою субсидією», наголошували в уряді.
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