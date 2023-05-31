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Кабмін дозволив підвищити ціну на електроенергію для населення з 1 червня

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 492 Коментарів: 3

 

Ціна кіловат-години для всіх побутових споживачів зросте до 2,64 гривні

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 гривні, повідомляє Економічна правда, інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко. 

Він пояснив, що таке рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

— Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону, — сказав міністр.

Вже ухвалену постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення вносили терміновому порядку. При цьому Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно вносила пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін. 

Нагадаємо, нині в Україні наразі діють три тарифи: два соціальні  для населення та один ринковий — для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовують на місяць менш як 250 кВт-год, платять 1,44 гривні за кВт-год, хто використовує більше — 1,68 гривні за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.

У березні в уряді повідомляли, що Кабмін прийняв рішення не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону 2022-2023. 

Також повідомлялося, що після закінчення опалювального сезону Кабмін планує підвищити тарифи на електроенергію, але вразливі верстви населення «не постраждають від такого рішення і зможуть скористатися монетизованою субсидією», наголошували в уряді.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: тарифи ціни на електроенергію електроенергія Кабмін НКРЕКП
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Коментарі: 3

4 223
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zzzzzz:
Сьогодні, 11:27

Рудому на нову яхту. Ну шо зебіли, як там цібуля, та півяйця резнікова? Є хоч одне енергогенеруюче підприємство у власності держави, крім атомних( які доречі не постраждали). То виходить зекоМанда примушує компенсувати збитки ахметових та козломойских?


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16
grykov:
Сьогодні, 11:54

Цитата: zzzzzz

Рудому на нову яхту. Ну шо зебіли, як там цібуля, та півяйця резнікова? 

2013 рік - тариф 0.28; 2019 рік - тариф 0.90, зростання в 3,2 рази. 

 


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1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:53

Цитата: grykov
2019 рік - тариф 0.90,
так зебіли ж і вибрали блазня, шоб війну скінчити, та тарифи знизити, чи не так? А ні, не так, ще щоб корупцію подолати! Так? Де тупіцин, шо з яйцями резнікова? Де ота уся шобла слуг в монако? 


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