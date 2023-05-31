Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Слуга народу – Полтавщина
Військовий ліцей і шкільні укриття: Олександр Лемешко про головні рішення на сесії обласної ради 
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Освіта

Сьогодні останній день реєстрації першачків на 2023-2024 навчальний рік

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 320

 

Заяву до навчальних закладів міста можна подати онлайн

Сьогодні, 31 травня, останній день реєстрації на зарахування дитини до першого класу на 2023-2024 навчальний рік. На цьому наголошують у Кременчуцькій міській раді.

Подати заяву до навчальних закладів міста можна на сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти».

Після формування електронної заяви, до обраного навчального закладу необхідно принести наступні документи:

  • заява одного із батьків/опікунів;
  • копія та оригінал свідоцтва про народження;
  • медичні довідки за формою №086-1/о (профогляд) та №063/о (щеплення) - видається сімейним лікарем-педіатром;
  • висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (для дітей з особливими освітніми потребами).

Право першочергового зарахування до першого класу мають:

  • діти, які проживають на території обслуговування цією школою;
  • брати/сестри учнів, які навчаються в цьому закладі;
  • діти працівників школи;
  • випускники садочка, якщо такий є у складі закладу.

Батьки можуть подати заяву в декілька навчальних закладів. Зарахування до школи, яка не обслуговує територію проживання, проводитиметься виключно на вільні місця.

Більше інформації на сайті департаменту освіти Кременчуцької міської ради за посиланням.

Раніше ми писали, що 100% укриттів у школах Полтавщини забезпечені інтернетом.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: optima.school
Теги: реєстрація заява онлайн дистанційно 1 клас першачки департамент освіти діти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх