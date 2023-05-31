Сьогодні останній день реєстрації першачків на 2023-2024 навчальний рік

Сьогодні, 31 травня, останній день реєстрації на зарахування дитини до першого класу на 2023-2024 навчальний рік. На цьому наголошують у Кременчуцькій міській раді.
Подати заяву до навчальних закладів міста можна на сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти».
Після формування електронної заяви, до обраного навчального закладу необхідно принести наступні документи:
Право першочергового зарахування до першого класу мають:
Батьки можуть подати заяву в декілька навчальних закладів. Зарахування до школи, яка не обслуговує територію проживання, проводитиметься виключно на вільні місця.
Більше інформації на сайті департаменту освіти Кременчуцької міської ради за посиланням.
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