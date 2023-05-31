Сьогодні останній день реєстрації першачків на 2023-2024 навчальний рік

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Заяву до навчальних закладів міста можна подати онлайн

Сьогодні, 31 травня, останній день реєстрації на зарахування дитини до першого класу на 2023-2024 навчальний рік. На цьому наголошують у Кременчуцькій міській раді.

Подати заяву до навчальних закладів міста можна на сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти».

Після формування електронної заяви, до обраного навчального закладу необхідно принести наступні документи:

заява одного із батьків/опікунів;

копія та оригінал свідоцтва про народження;

медичні довідки за формою №086-1/о (профогляд) та №063/о (щеплення) - видається сімейним лікарем-педіатром;

висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (для дітей з особливими освітніми потребами).

Право першочергового зарахування до першого класу мають:

діти, які проживають на території обслуговування цією школою;

брати/сестри учнів, які навчаються в цьому закладі;

діти працівників школи;

випускники садочка, якщо такий є у складі закладу.

Батьки можуть подати заяву в декілька навчальних закладів. Зарахування до школи, яка не обслуговує територію проживання, проводитиметься виключно на вільні місця.

Більше інформації на сайті департаменту освіти Кременчуцької міської ради за посиланням.

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