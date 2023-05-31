Кременчуцькі кікбоксери вибороли призові місця на чемпіонаті України

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 183

У Броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу WAKO для школярів та студентів. Змагання зібрали молодих спортсменів з усієї країни. На турнірі проводився відбір для студентських ігор, що відбудуться у Хорватії. Кременчуцький спортсмен Ігнат Грінченко пройшов відбір і представлятиме Україну на цих змаганнях.

Результати чемпіонату кременчуцьких борців: 7 золотих, 5 срібних та 1 бронзова медаль:

Ясинский Влад - дві золоті нагороди

Гринченко Ігнат - золота нагорода

Яковенко Денис - золота нагорода

Греков Максим - золота нагорода

Черненко Євгеній - золота нагорода

Похилий Максим - золота нагорода

Козловський Тимур - срібна медаль

Наливка Данило - срібна медаль

Яковенко Денис - срібна медаль

Алексеєв Олександр - срібна медаль

Ярина Данііл - срібна медаль

Лукаш Микита - бронзова нагорода

Наступним кроком є підготовка спортсменів до Кубка світу в Будапешті.