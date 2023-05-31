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Кременчуцькі кікбоксери вибороли призові місця на чемпіонаті України

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 183

 

Вітаємо наших спортсменів та тренера Сергія Леоненка

У Броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу WAKO для школярів та студентів. Змагання зібрали молодих спортсменів з усієї країни. На турнірі проводився відбір для студентських ігор, що відбудуться у Хорватії. Кременчуцький спортсмен Ігнат Грінченко пройшов відбір і представлятиме Україну на цих змаганнях.

Результати чемпіонату кременчуцьких борців: 7 золотих, 5 срібних та 1 бронзова медаль:

  • Ясинский Влад - дві золоті нагороди
  • Гринченко Ігнат - золота нагорода
  • Яковенко Денис - золота нагорода
  • Греков Максим - золота нагорода
  • Черненко Євгеній - золота нагорода
  • Похилий Максим - золота нагорода
  • Козловський Тимур - срібна медаль
  • Наливка Данило - срібна медаль 
  • Яковенко Денис - срібна медаль 
  • Алексеєв Олександр - срібна медаль 
  • Ярина Данііл - срібна медаль
  • Лукаш Микита - бронзова нагорода  

Наступним кроком є підготовка спортсменів до Кубка світу в Будапешті. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: кікбоксинг
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