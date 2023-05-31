Кременчуцькі кікбоксери вибороли призові місця на чемпіонаті України

У Броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу WAKO для школярів та студентів. Змагання зібрали молодих спортсменів з усієї країни. На турнірі проводився відбір для студентських ігор, що відбудуться у Хорватії. Кременчуцький спортсмен Ігнат Грінченко пройшов відбір і представлятиме Україну на цих змаганнях.
Результати чемпіонату кременчуцьких борців: 7 золотих, 5 срібних та 1 бронзова медаль:
Наступним кроком є підготовка спортсменів до Кубка світу в Будапешті.
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