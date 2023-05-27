100% укриттів у школах Полтавщини забезпечені інтернетом, – Лунін

100% укриттів у школах Полтавщини відтепер забезпечені інтернетом. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
26 травня передали роутери ще для 366 закладів у 54 громадах. Завдяки цим девайсам вдалося охопити всі укриття мережею інтернет у закладах загальної середньої освіти. Роутери область отримала в межах співпраці Мінцифри з Nokia й за сприяння ГО «Коліщата».
Також за підтримки партнерів передали 14 комутаторів правоохоронцям Полтавщини. Пристрої використовуватимуть для модернізації систем відеонагляду в семи територіальних підрозділах Нацполіції.
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