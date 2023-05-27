Комуністичну символіку демонтували у Кременчуцькому районі, але її залишається ще вдосталь

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 71

У громаді Кременчуцького району демонтували комуністичну символіку, її прибрали з пам’ятника. Про це повідомив регіональний представник Українського інституту нацпам’яті Олег Пустовгар.

У селі Святилівка Градизької громади демонтували комуністичну символіку на пам'ятнику борцям за владу рад.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернув увагу під час покладання квітів до Дня пам’яті та перемоги, що деякі пам’ятники на території Кременчуччини містять слова «Велика вітчизняна війна» або написи російською мовою, що є порушенням закону.

Наприклад, у Келеберді Горішньоплавнівської громади й досі на пам'ятнику залишається напис російською мовою, а Другу світову війну зазначено як Велику вітчизняну.

У Градизькій громаді також залишився напис російською мовою.

Також голова Кременчуцької РВА Олег Лєднік разом з керівництвом Піщанської громади покладали квіти до пам'ятника, де зазначена Велика вітчизняна війна та не дуже коректне висловлювання щодо жертв фашистського нацизму (фашизму або нацизму).