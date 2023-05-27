Опитування ТЪ: думки кременчужан щодо ідеї створення окремих вагонів для жінок у потягах

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 107

15 травня на сайті Кабінету Міністрів України була зареєстрована петиція про запровадження у потягах «Укрзалізниці» окремих вагонів для жінок та чоловіків. Також у Раді повідомили, що звернення вже скерували до компанії.

Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та дізнався у кременчужан, чи доцільно, на їхню думку, створювати у потягах окремі вагони для жінок.

Ми питали як жінок, так і чоловіків та почули різні відповіді. Як виявилось, хтось однозначно підтримує таку ідею, хтось – навпаки, а комусь взагалі все одно.

Детальніше дивіться у відео: