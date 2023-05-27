Опитування ТЪ: думки кременчужан щодо ідеї створення окремих вагонів для жінок у потягах

15 травня на сайті Кабінету Міністрів України була зареєстрована петиція про запровадження у потягах «Укрзалізниці» окремих вагонів для жінок та чоловіків. Також у Раді повідомили, що звернення вже скерували до компанії.
Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та дізнався у кременчужан, чи доцільно, на їхню думку, створювати у потягах окремі вагони для жінок.
Ми питали як жінок, так і чоловіків та почули різні відповіді. Як виявилось, хтось однозначно підтримує таку ідею, хтось – навпаки, а комусь взагалі все одно.
Детальніше дивіться у відео:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.