Пори року та руда лисиця в Хрулях: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві, майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще і яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
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Оксана Лущевська. Корнелія Коляджин «Гортай. Читай. Шукай. Пори року»
Це книжечка для найменших, для дошкільнят, які люблять добрі історії та розвивальні ігри. А розповість вона про пори року і про цікаві ігри та розваги, які вони нам дарують. А ще про дівчинку Елю і хлопчика Лесика, які люблять бавитися на вулиці й удома. І ще трошки про їхнього чотирилапого друга – кота Ельфа. І, звісно, про те, як стати спостережливим і уважним. А ще книжка містить предмети й загадки, які зачаїлися й чекають, щоб їх знайшли.
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Настя Мельниченко «Що знаходять в Хрулях»
На що можна обміняти зірку з неба? Чи можливо подружитися з двометровою зміюкою? Як швидко бігає череда корів? Є в Україні місцинка, не схожа на інші – село Хрулі. Це місце, де немає майже нічого – і саме тому тут кожен може знайти щось своє. Варто лиш відірватися від інтернету і гаджетів, і ви знайдете карколомні пригоди на болотах, переживете моторошні походи у страшний ліс, стикнетеся зі справжніми випробуваннями сили духу і переконань.
Наші герої так точно стикнулися, і це обернулося на захоплюючу пригоду і новий, не схожий ні на що, досвід.
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Френсіс Ґрінслейд «Дорога рудої лисиці»
Тринадцятирічна Ліна на прізвище Лисиця вирушає з батьками в мандрівку своєї мрії – до Великого каньйону. Все було добре, аж поки GPS-пристрій її тата завів їхню автівку на глуху лісову дорогу. Події стають драматичними, коли машина ламається і спочатку тато, а потім і мама вирушають по допомогу і не повертаються. Ліна намагається вижити – без їжі, без прихистку, геть сама в глухому лісі.
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