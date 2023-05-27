Пори року та руда лисиця в Хрулях: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

Настя Мельниченко «Що знаходять в Хрулях»

На що можна обміняти зірку з неба? Чи можливо подружитися з двометровою зміюкою? Як швидко бігає череда корів? Є в Україні місцинка, не схожа на інші – село Хрулі. Це місце, де немає майже нічого – і саме тому тут кожен може знайти щось своє. Варто лиш відірватися від інтернету і гаджетів, і ви знайдете карколомні пригоди на болотах, переживете моторошні походи у страшний ліс, стикнетеся зі справжніми випробуваннями сили духу і переконань.

Наші герої так точно стикнулися, і це обернулося на захоплюючу пригоду і новий, не схожий ні на що, досвід.