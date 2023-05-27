У лікарні «Кременчуцька» з'являться нові ангіограф та рентген

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 267

Адміністрація медзакладу «переїде» з одного приміщення в інше через встановлення ангіографічної системи

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» з'являться нові ангіограф та рентген. Про це стало відомо з проєктів рішень, які ухвалили на засіданні ХХ сесії міської ради 26 травня.

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької тергромади виділили 4 млн гривень на купівлю сучасної рентгенівської системи.

Також лікувальний заклад до кінця 2023 року отримає ангіографічну систему Azurion 5 C20, придбану коштом державного бюджету. Для розміщення цієї системи виділили частину першого поверху основного корпусу лікарні за адресою вул. Лікаря Парнети, 2. На даний час в цих приміщеннях розміщується адміністрація лікарні.

- Це державний розподіл. Наша лікарня ввійшла у список лікарень Полтавської області, яким буде надано ангіограф. Він нейрохірургічний, але ним можна буде робити й кардіологічні процедури, – прокоментувала директорка медзакладу Оксана Корлякова. – Взагалі він іде під програму інсультів.

Для розташування ангіографічної системи необхідно провести ремонт відповідно до встановлених норм. З цією метою замовили виготовлення проєктно-кошторисної документації, очікувана вартість якої становить 120 000 гривень.

Нагадаємо, про те, що Кременчук має отримати ангіограф від Міністерства охорони здоров'я, говорили ще у 2021 році. Тоді встановлення ангіографа та реконструкцію приймального відділення планували завершити до кінця 2021 року.

Крім того, з балансу Кременчуцької міської дитячої лікарні на баланс ЛІЛ «Кременчуцька» передали будівлю інфекційного корпусу, що знаходиться за адресою: вул. Лікаря Парнети, 16. У даному приміщенні буде розміщуватись адміністрація медичного закладу. Для проведення капітального ремонту приміщення необхідно 266 798,51 гривень.