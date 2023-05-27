У лікарні «Кременчуцька» з'являться нові ангіограф та рентген

Адміністрація медзакладу «переїде» з одного приміщення в інше через встановлення ангіографічної системи
У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» з'являться нові ангіограф та рентген. Про це стало відомо з проєктів рішень, які ухвалили на засіданні ХХ сесії міської ради 26 травня.
Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької тергромади виділили 4 млн гривень на купівлю сучасної рентгенівської системи.
Також лікувальний заклад до кінця 2023 року отримає ангіографічну систему Azurion 5 C20, придбану коштом державного бюджету. Для розміщення цієї системи виділили частину першого поверху основного корпусу лікарні за адресою вул. Лікаря Парнети, 2. На даний час в цих приміщеннях розміщується адміністрація лікарні.
Для розташування ангіографічної системи необхідно провести ремонт відповідно до встановлених норм. З цією метою замовили виготовлення проєктно-кошторисної документації, очікувана вартість якої становить 120 000 гривень.
Нагадаємо, про те, що Кременчук має отримати ангіограф від Міністерства охорони здоров'я, говорили ще у 2021 році. Тоді встановлення ангіографа та реконструкцію приймального відділення планували завершити до кінця 2021 року.
Крім того, з балансу Кременчуцької міської дитячої лікарні на баланс ЛІЛ «Кременчуцька» передали будівлю інфекційного корпусу, що знаходиться за адресою: вул. Лікаря Парнети, 16. У даному приміщенні буде розміщуватись адміністрація медичного закладу. Для проведення капітального ремонту приміщення необхідно 266 798,51 гривень.
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