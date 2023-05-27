У лікарні «Кременчуцька» з'являться нові ангіограф та рентген

Слуга народу – Полтавщина
Як жителям Кременчука та району написати звернення чи подати пропозицію до партії «Слуга Народу»
Слуга народу
Слуга народу – Полтавщина
Легка промисловість Полтавщини адаптувалася та вже інтегрується в ЄС – нардеп Олексій Устенко
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Кременчук, Здоров'я

У лікарні «Кременчуцька» з'являться нові ангіограф та рентген

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 267

 

Адміністрація медзакладу «переїде» з одного приміщення в інше через встановлення ангіографічної системи

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» з'являться нові ангіограф та рентген. Про це стало відомо з проєктів рішень, які ухвалили на засіданні ХХ сесії міської ради 26 травня.

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької тергромади виділили 4 млн гривень на купівлю сучасної рентгенівської системи.

Також лікувальний заклад до кінця 2023 року отримає ангіографічну систему Azurion 5 C20, придбану коштом державного бюджету. Для розміщення цієї системи виділили частину першого поверху основного корпусу лікарні за адресою вул. Лікаря Парнети, 2. На даний час в цих приміщеннях розміщується адміністрація лікарні.

- Це державний розподіл. Наша лікарня ввійшла у список лікарень Полтавської області, яким буде надано ангіограф. Він нейрохірургічний, але ним можна буде робити й кардіологічні процедури, – прокоментувала директорка медзакладу Оксана Корлякова. – Взагалі він іде під програму інсультів.

Для розташування ангіографічної системи необхідно провести ремонт відповідно до встановлених норм. З цією метою замовили виготовлення проєктно-кошторисної документації, очікувана вартість якої становить 120 000 гривень.

Нагадаємо, про те, що Кременчук має отримати ангіограф від Міністерства охорони здоров'я, говорили ще у 2021 році. Тоді встановлення ангіографа та реконструкцію приймального відділення планували завершити до кінця 2021 року.

Крім того, з балансу Кременчуцької міської дитячої лікарні на баланс ЛІЛ «Кременчуцька» передали будівлю інфекційного корпусу, що знаходиться за адресою: вул. Лікаря Парнети, 16. У даному приміщенні буде розміщуватись адміністрація медичного закладу. Для проведення капітального ремонту приміщення необхідно 266 798,51 гривень.

У лікарні «Кременчуцька» планують створити інсультний центр
ПО ТЕМІ:

Борг за оренду погашений: ангіограф у Кременчуці запрацював, але місто його купити не може

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: ангиограф лікарня Кременчуцька ремонт рентген
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх