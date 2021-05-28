Завершити ремонт у лікарні «Кременчуцька» не встигають в обіцяні строки: немає грошей

Сьогодні, 19:43 Переглядів: 190

Поки що термін завершення робіт зсувають до 20 червня, а, може, й далі

Строки, коли завершиться реконструкція приймального відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», знову зсуваються – до Дня медичного працівника, що відзначають 20 червня. Про це стало відомо 28 травня під час візиту голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова до цього медзакладу. Якщо вкластися у нові дати не вийде, мер Віталій Малецький пообіцяв у цей день принаймні показати журналістам, на якій стадії реконструкція.









Для завершення ремонту на вистачає 1,2 млн грн





У першій черзі будівництва залишилося пофарбувати стіни і укласти покриття всередині відділення, а також добудувати приміщення для машин екстреної медичної допомоги – накрити плитами дану прибудову.

За словами Лілії Деревянко, директорки генеральної підрядної організації «ЛОНА-Ч», аби завершити ці роботи, не вистачає близько 1,2 млн грн.

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що місто зможе віддати підряднику 400 тисяч грн на наступному тижні. Ці гроші вдалося зекономити під час придбання для Першої міської лікарні ім. Богаєвського апарату штучної вентиляції легенів (замість 1,5 млн грн його закупили за 1,1 млн грн). А ще 800 грн зможуть виділити через тиждень або два. Як сказав мер, ці гроші ще треба зібрати, бо «це кошти бюджету розвитку – продаж майна, інфраструктура, продаж землі».

З дороговартісної техніки медзаклад вже отримав цифровий рентген-апарат, комп’ютерний томограф, апарат УЗД, а ще із МОЗу мають надійти ангіограф та апарат МРТ.

У цьому приміщенні має стояти апарат КТ. Для нього вже готово все у відповідності до вимог – живлення, рентгензахисні двері, спеціальне вікно та ставні. Має бути ідеальна чистота та стерильність, аби можна було монтувати обладнання

Представники міської влади поскаржилися, що досить важко знаходити великі суми коштів на ремонт лікарні, на це Олег Синєгубов відповів, що місто повинно це зробити:

- Це виключно громада вирішує, чи потрібно їй скористатися програмою Президента («Велике будівництво» – ред.), щоб отримати медичного обладнання на суму десь 85 млн грн, вклавши у будівельні роботи, якщо брати Кременчук, 6 млн грн. Надасте 6 млн – отримаєте медичного обладнання на 85. Є сенс, правильно? Приймальних відділень в Україні більше 300. І зараз, умовно кажучи, ми доповідаємо на Київ про те, що ми готові, давайте нам медичне обладнання. Приїжджає моніторингова група, каже: «Де? Ми краще це медичне обладання надамо у Київ, Львів, у Полтаву чи ще кудись, а не в Кременчук». Ось і вся арифметика.





Віталій Малецький розповів, що за кошти міського бюджету замовили додатковий вхід – роблять новий тамбур, встановлюють склопакети. Цей вхід не ввійшов у першочерговий проєкт, бо тоді були обмеження по сумі.

- Повністю поміняні труби, комунікації, розподільчі щитки (всі старі будуть виведені (з експлуатації — ред.), вони просто будуть закриті декоративними щитками і все, їх не буде). Все заново, все з нуля, якісно. Такий шлях вимагає більших затрат, ніж попередньо планувалося, - сказав мер.





Коли будівельні роботи виконають, треба буде отримати сертифікат з ядерної безпеки, щоб можна було користуватися новим обладнанням. На його одержання піде тиждень чи два.

Друга черга будівництва за кращого сценарію розпочнеться наприкінці червня – встановлення ангіографа і апарату МРТ. А повністю реконструкцію приймального відділення планують завершити до кінця 2021 року.









У лікарні буде два травматологічні відділення



Як стало відомо редакції, на ремонт травматологічного відділення лікарні «Кременчуцька» піде 7,2 млн грн. Вже розробили відповідний проєкт, коли він пройде експертизу, почнуться роботи.







Також звернули увагу те, що є проблеми з відділенням спеціалізованої травматології на території лікарні «Кременчуцька», куди прийматимуть безхатьків та п'яних. Мер Малецький пояснив, що кошти з міського бюджету надійшли повністю – там уже зробили дах, внутрішню розводку та комунікації. Обласна рада також має виділити гроші, але фінансування поки що не надійшло.

- Нам потрібно 700-800 тис грн, щоб завершити. Що це дасть? Ми фактично пацієнтів, які в стані алкогольного сп'яніння, які не контролюють фізіологічно себе, переведемо у це приміщення. «Швидка» на етапі сортування пацієнтів знає, що ми веземо після аварій чи ще щось – сюди (в травматологію лікарні «Кременчуцька» – ред.), а тих, кому просто треба фізично проспатися під медичним наглядом і з певними соціально-медичними послугами, ми відділяємо прямо на вході. Якщо ми зможемо це зробити, ми залишимо це відділення, скажемо так, у стерильному стані, воно буде функціонувати 5-10 років. Якщо ми зараз зведемо потоки пацієнтів, тут буде бардак. Нам доведеться прибрати всі білі ліжка, стільці, кушетки, мити постійно та дезинфікувати, тому що ситуації бувають різні. Ми для цих пацієнтів базу вже зробили – більше мільйона гривень затрачено на те, щоб відремонтувати це приміщення спецтравми.