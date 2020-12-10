У ЛІЛ «Кременчуцька» з'явиться травматологія, де обслуговуватимуть безхатьків та нетверезих

У відділенні передбачені приміщення для прийому та перебування пацієнтів, душова, санвузли, пункт обігріву, підсобні приміщення, кімната та кабінет персоналу
У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» триває капітальний ремонт приміщення, де знаходитиметься відділення спеціалізованої травматології. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, після ремонту в ньому планують обслуговувати безхатьків і людей у стані алкогольного сп'яніння.
Ця будівля близько 20 років не використовувалася. Ремонтні роботи проводяться за рахунок коштів міського і обласного бюджетів.
Проєкт капремонту передбачає, що у відділенні будуть приміщення для прийому та перебування пацієнтів, душова, санвузли, пункт обігріву, підсобні приміщення, кімната та кабінет персоналу.