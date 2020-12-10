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Кременчук, Здоров'я

У ЛІЛ «Кременчуцька» з'явиться травматологія, де обслуговуватимуть безхатьків та нетверезих

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 498 Коментарів: 2

 

У відділенні передбачені приміщення для прийому та перебування пацієнтів, душова, санвузли, пункт обігріву, підсобні приміщення, кімната та кабінет персоналу

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» триває капітальний ремонт приміщення, де знаходитиметься відділення спеціалізованої травматології. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, після ремонту в ньому планують обслуговувати безхатьків і людей у стані алкогольного сп'яніння.


Ця будівля близько 20 років не використовувалася. Ремонтні роботи проводяться за рахунок коштів міського і обласного бюджетів.


Проєкт капремонту передбачає, що у відділенні будуть приміщення для прийому та перебування пацієнтів, душова, санвузли, пункт обігріву, підсобні приміщення, кімната та кабінет персоналу.


На ремонт приймально-діагностичного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» виділили 7 млн грн державної субвенції
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: отделение травмы больница «Кременчугская» ремонт больниц
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

290
shoni1970:
Сьогодні, 12:34

Бывший морг. Очень символично.


3 0
262
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 13:21

Даже, если и бывший морг, то что? Пусть здание стоит разваливается? Пусть пользу приносит.


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