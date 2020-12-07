На ремонт приймально-діагностичного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» виділили 7 млн грн державної субвенції

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 356

Що стосується дат завершення робіт, то спочатку у мерії називали строк до кінця 2020 року, проте на паспорті об'єкта заявлено, що вони мають завершитися у травні 2021 року



























































Фото: Артем Коваленко

Аби реалізувати будівельну частину проєкту ремонту приймально-діагностичного відділення ЛІЛ «Кременчуцька», у медзаклад спрямували кошти державної субвенції – більше 7 млн грн, а також міського бюджету. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Він відвідав лікарню «Кременчуцьку», в якій наразі ведеться капітальний ремонт приймально-діагностичого відділення у рамках загальнодержавної програми «Велике будівництво».





Пану Синєгубову та представникам преси показали приміщення, де знаходитиметься хол приймального відділення, який розіб'ють на три зони, та ресепшн, де «сортуватимуть» хворих, щоб потоки пацієнтів не перетиналися. Мер Віталій Малецький зазначив, що вони разом з Олегом Синєгубовим спеціально зайшли доріжкою тимчасового приймального відділення і бачили, що там відбувається – черги по 7-10 людей. Навіть тим, кого провозить «швидка», важко потрапляти, наприклад, в операційну чи до лікаря – це займає багато часу.







Віталій Малецький розповів, що зміниться, коли ремонт завершиться:





- Якщо людина сюди буде потрапляти по «швидкій», шлях від швидкої допомоги відповідно до хірурга чи іншого спеціаліста буде мінімальний за рахунок того, що тут все продумано. І ми взяли частину адміністративного приміщення забрали, забрали частину кабінетів, посунули навіть аптеки, щоб розширити площу. Тому що у тих радянських нормах все це було дуже скупчено, а зараз має бути простір та дотримання всіх вимог по безпеці.





У приймально-діагностичному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» працюватиме той самий персонал, що й до цього. Проте зараз є проблема, яку треба вирішувати: у найближчі місяці необхідно знайти спеціалістів з діагностики, які змогли б працювати на новому обладнанні МРТ, КТ, що встановлять у лікарні.



За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, у рамках державної програми «Велике будівництво» в регіоні планують побудувати 8 діагностичних відділень.



Першочергове завдання, яке стоїть перед обласною та міською владами, – це якнайшвидше завершити будівельну частину проєкту у ЛІЛ «Кременчуцька». Уже після цього треба буде отримати дозвіл на встановлення медичного обладнання та апаратури в новому приймальному відділенні. Технічне оснащення виконають за рахунок коштів державного бюджету.



Що стосується дат завершення ремонту, то спочатку у мерії називали строк до кінця 2020 року, проте на паспорті об'єкта заявлено, що вони мають завершитися у травні 2021 року.



