Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці померли чотири пацієнти з COVID-19

Сьогодні, 20:37 Переглядів: 1 297 Коментарів: 3

За добу захворіло 49 людей, а одужало 65

8 грудня в місті зареєстрували 49 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За даними мерії Кременчука, заразилися 25 жінок віком від 21 до 81 років та 23 чоловіки віком від 24 до 78 років. Також захворів 17-річний підліток.


43 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а шість пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.

За добу одужало 65 осіб. На жаль, чотири пацієнти померли.


Всього у Кременчуці налічують 3655 випадків COVID-19, одужало 2276, померло 98.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

2 460
zzzzzz:
Сьогодні, 21:00

а вік померлих не відомий?


8 0
408
Туся:
Сьогодні, 22:12

сьогодні я стала свідком і байдужого, недбалого ставлення лікарів до хворих, в яких є  підозра на вірус, і негативного відношення нашої держави , чи нашого місцевого керівництва до тих же лікарів! Лікарчиня збирається оглядати короновірусного хворого, вдягає "спец одяг". Це звичайна накидка, яка зовсім не прикриває тіло людини, ще й зав,язується на зав,язочці тільки зверху. Гумові рукавички, масочка, шапочка, з якої випадає усе волосся та щиток  На ногах заходи відсутні. Ось так лікар іде назустріч короновірусу!  


4 0
18
Antony:
Сьогодні, 23:23

Цитата: Туся
сьогодні я стала свідком

То вы не видите что в отделениях творится, где лежат с подтвержденным вирусом. Персонала катастрофически не хватает. Но об этом никто не пишет.

После всего что там происходит, поверьте, врач уже просто не задумывается о таком контакте, что вы видели. Это просто эмоциональное выгорание.


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