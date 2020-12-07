У Кременчуці померли чотири пацієнти з COVID-19

Сьогодні, 20:37 Переглядів: 1 297 Коментарів: 3

8 грудня в місті зареєстрували 49 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За даними мерії Кременчука, заразилися 25 жінок віком від 21 до 81 років та 23 чоловіки віком від 24 до 78 років. Також захворів 17-річний підліток.



43 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а шість пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



За добу одужало 65 осіб. На жаль, чотири пацієнти померли.



Всього у Кременчуці налічують 3655 випадків COVID-19, одужало 2276, померло 98.