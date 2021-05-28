Назвали дату будівництва нового мосту у Кременчуці

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На місце будівництва завітала делегація з Полтавської обласної ради, представників влади Кременчука та Кременчуцького району

Сьогодні, 28 травня, на місце майбутнього будівництва мосту у Кременчуці завітав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, міський голова Кременчука Віталій Малецький та голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік.

Вони оглянули територію під будівництво мосту. Біля зупинки «Афіни» за огорожею буде знаходитися майданчик для транспорту, також біля авторинку створюють містечко для будівників.

До початку будівництва мають вирішити ряд питань

Проєкт будівництва нового мосту мають завершити до кінця червня, ще дають два місяці для проходження експертизи. Тому будівництво нового мосту планують розпочати приблизно у жовтні.

До того як розпочнуться роботи з будівництва мосту - мають вирішити ряд питань: змінити призначення землі, провести підготовчі роботи, тощо.

На лівобережжі мають вирішити питання щодо трансформаторної підстанції «Полтаваобленерго», а також сухого доку речпорту, які необхідно перенести в інше місце. На правому березі Дніпра трохи інша ситуація, адже необхідно змінити призначення землі. Тут природоохоронна зона. При перших вирубках землі кременчужани почали скаржитися, що території належить до заповідної зони.

Будівельники повідомили, що у Стамбулі (Туреччина) вся техніка, яка буде задіяна у будівництві мосту, проходить перевірку. Її мають доставити у липні. А ось техніку, яка робила свердловини - доставили з Казахстану.

Місце проходження нового мосту на лівому березі Дніпра

Будівництво мосту мають розпочати у жовтні

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що роботи йдуть за графіком. У вересні мають завершити проєкт будівництва нового мосту у Кременчуці, а вже з жовтня розпочати роботи з будівництва. До цього часу представники турецької компанії Догуш мають завершити підготовчі роботи та облаштувати місце для робочих.

- Зараз укладено договір за принципом project to build, це означає, що компанія яка займається проєктом - після його завершення та експертизи - розпочинає будівництво. Зараз іде випробування ґрунтів, геологія, геодезія, підготовчі роботи, підготовка будівельного містечка для проживання. У вересні плануємо завершити експертизу і у жовтні розпочати безпосередньо спорудження мосту, - зауважив Олег Синєгубов.





Вартість будівництва близько 11 млрд грн, з них 250 млн грн - проєкт будівництва нового мосту у Кременчуці. Будівництво розраховане на три роки.

- Була постанова Кабінету міністрів й на цей рік з бюджету (державного - ред.) виділено 100 млн грн. Й далі поступово будуть освоюватися кошти, по мірі надання актів виконаних робіт. За державним бюджетом та всіма програмами передбачене повне фінансування цього проєкту, - додав голова Полтавської облради Олег Синєгубов.





За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, заплановано виділення з бюджету 100 млн грн, з них 28 млн грн вже передали будівельній фірмі.





До бюджету Кременчука надходять перші податки

Міський голова Кременчука Віталій Малецький зауважив, що будівництво дасть імпульс для розвитку економіки в Кременчуці. До міста надійшли вже перші податки, які заплатила турецька компанія. Їх вартість складає понад 293 000 грн.

- Будівництво нового мосту дасть імпульс місцевій економіці та економіці всієї держави. Довідка турецької компанії про сплату податків в Україну та Кременчуці, свідчить про перші певні результати. Зараз турецька компанія працює з місцевим виробником щебеню та підприємцями, які здійснюють технічне забезпечення, перевезення, тощо. Наше комунальне підприємство шляхо-будівельне управління працює над облаштуванням в'їздів/виїздів. Ми також готові постачати асфальт. У нас є сучасний асфальтний завод, там турецька компанія провела аудит і готова брати у якості виробничих потужностей сировини, щоб забезпечити проїзд техніки й асфальтування під'їздів. Наші також можуть проводити бетонні роботи. Знаю стоїть черга зараз з наших будівельників, які хочуть працювати, але їм необхідно пройти міжнародну акредитацію та підтвердити свою спроможність та якість, - зауважив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Кременчужан залучатимуть до будівництва мосту

На початку будівництва мосту планують залучати близько 120 будівельників, згодом ця цифра має зрости до 400 осіб.

- На даний момент залучено 25 осіб, це інженера... Це як кременчужани так і кияни

Якщо кременчужани захочуть працювати й будувати новий міст у Кременчуці - необхідно звернутися до центрального офісу Догуш, який знаходиться біля авторинку (триповерхове приміщення).