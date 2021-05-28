Назвали дату будівництва нового мосту у Кременчуці

На місце будівництва завітала делегація з Полтавської обласної ради, представників влади Кременчука та Кременчуцького району
Сьогодні, 28 травня, на місце майбутнього будівництва мосту у Кременчуці завітав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, міський голова Кременчука Віталій Малецький та голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік.
Вони оглянули територію під будівництво мосту. Біля зупинки «Афіни» за огорожею буде знаходитися майданчик для транспорту, також біля авторинку створюють містечко для будівників.
Проєкт будівництва нового мосту мають завершити до кінця червня, ще дають два місяці для проходження експертизи. Тому будівництво нового мосту планують розпочати приблизно у жовтні.
До того як розпочнуться роботи з будівництва мосту - мають вирішити ряд питань: змінити призначення землі, провести підготовчі роботи, тощо.
На лівобережжі мають вирішити питання щодо трансформаторної підстанції «Полтаваобленерго», а також сухого доку речпорту, які необхідно перенести в інше місце. На правому березі Дніпра трохи інша ситуація, адже необхідно змінити призначення землі. Тут природоохоронна зона. При перших вирубках землі кременчужани почали скаржитися, що території належить до заповідної зони.
Будівельники повідомили, що у Стамбулі (Туреччина) вся техніка, яка буде задіяна у будівництві мосту, проходить перевірку. Її мають доставити у липні. А ось техніку, яка робила свердловини - доставили з Казахстану.
Місце проходження нового мосту на лівому березі Дніпра
Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що роботи йдуть за графіком. У вересні мають завершити проєкт будівництва нового мосту у Кременчуці, а вже з жовтня розпочати роботи з будівництва. До цього часу представники турецької компанії Догуш мають завершити підготовчі роботи та облаштувати місце для робочих.
Вартість будівництва близько 11 млрд грн, з них 250 млн грн - проєкт будівництва нового мосту у Кременчуці. Будівництво розраховане на три роки.
За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, заплановано виділення з бюджету 100 млн грн, з них 28 млн грн вже передали будівельній фірмі.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький зауважив, що будівництво дасть імпульс для розвитку економіки в Кременчуці. До міста надійшли вже перші податки, які заплатила турецька компанія. Їх вартість складає понад 293 000 грн.
На початку будівництва мосту планують залучати близько 120 будівельників, згодом ця цифра має зрости до 400 осіб.
- На даний момент залучено 25 осіб, це інженера... Це як кременчужани так і кияни
Якщо кременчужани захочуть працювати й будувати новий міст у Кременчуці - необхідно звернутися до центрального офісу Догуш, який знаходиться біля авторинку (триповерхове приміщення).