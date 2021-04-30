Оглядини: нове приймальне відділення лікарні «Кременчуцька» обіцяють здати наприкінці травня

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 240

Влада та підрядник робіт обіцяють, що наприкінці травня оновлене відділення прийме першу швидку та пацієнтів

Сьогодні перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін приїхав до Кременчука, щоб ознайомитися, як йде реконструкція приймального відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».









В паспорті об’єкта зазначено, що термін завершення – травень, на даний час у лікарні ще у розпалі роботи як із зовні, так і всередині. Будівельників (принаймні сьогодні) ми побачили небагато. То скільки ж будуватимуть відділення?





Спілкуючись з журналістами після огляду, Дмитро Лунін зазначив, що темпи робіт прискорилися (порівняно з побаченим під час минулих візитів представників ОДА). Він сподівається, що будівельно-монтажні роботи підрядник завершить наприкінці травня, і буде змонтоване медичне обладнання, яке вже отримала лікарня.





Директор КМНП ЛІЛ «Кременчцька» Оксана Корлякова зазначила, що медзаклад вже отримав апаратуру, куплену за кошти держбюджету: цифровий рентген-апарат, комп’ютерний томограф. Обладнання змонтують, коли будуть добудовані приміщення. Також у блоці приймального відділення буде УЗД, проводитимуться ендоскопічні дослідження. Оксана Корлякова каже, що обстеження будуть безкоштовними – за електронними направленнями лікарів.





З державного бюджету на цю реконструкцію виділено близько 7 мільйоні гривень, а також на суму близько 75 млн грн вже закуплене медичне обладнання, зазначив віцегубернатор Дмитро Лунін.





Міський голова Віталій Малецький додав, що наприкінці травня відділення прийме першу «швидку» та перших пацієнтів. Але йдеться про здачу в експлуатацію першої черги будівництва. Роботи над другою чергою будуть продовжені і триватимуть до кінця року.





Керівник підприємства-підрядника, яке виконує роботи, запевнила, що до кінця травня перша черга будівництва буде здана.





- Ми будемо добудовувати ще два приміщення і встановлювати ще два апарати, один з них ангіограф, - поділився мер майбутніми планами розширення ЛІЛ «Креенчууцька».





КП ШРБУ вже готове асфальтувати територію перед оновленим відділенням лікарні, додав Віталій Малецький. Він пообіцяв, що будуть розширені під’їзні шляхи до лікарні для зручності заїзду швидких та медичного транспорту.





Раніше мерія повідомляла, що реконструкцію приймального відділення ЛІЛ «Кременчуцька» планують завершити до кінця квітня.



