Реконструкцію приймального відділення ЛІЛ «Кременчуцька» планують завершити до кінця квітня

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Наразі будівельники працюють цілодобово, щоб вкластися у строки

Реконструкція приймально-діагностичного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» знаходиться на завершальній стадії. За словами директорки медзакладу Оксани Корлякової, будівельники працюють цілодобово, щоб завершити проєкт як планували – до кінця квітня.





Уже виконали основний обсяг робіт із проведення інженерних комунікацій, тепер підрядники проводять оздоблювальні роботи. На черзі – постачання діагностичного обладнання, меблів, медичної апаратури тощо.





Нагадаємо, в ЛІЛ «Кременчуцька» наприкінці минулого року розпочали будівництво та капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення. Фінансування робіт здійснюється на умовах співфінансування з державного та міського бюджетів.



