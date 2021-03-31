Кременчук, Здоров'я

Реконструкцію приймального відділення ЛІЛ «Кременчуцька» планують завершити до кінця квітня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 333

 

Наразі будівельники працюють цілодобово, щоб вкластися у строки

Реконструкція приймально-діагностичного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» знаходиться на завершальній стадії. За словами директорки медзакладу Оксани Корлякової, будівельники працюють цілодобово, щоб завершити проєкт як планували – до кінця квітня.


Уже виконали основний обсяг робіт із проведення інженерних комунікацій, тепер підрядники проводять оздоблювальні роботи. На черзі – постачання діагностичного обладнання, меблів, медичної апаратури тощо.


Нагадаємо, в ЛІЛ «Кременчуцька» наприкінці минулого року розпочали будівництво та капітальний ремонт приймально-діагностичного  відділення. Фінансування робіт здійснюється на умовах співфінансування з державного та міського бюджетів.


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Фотофакт: як виглядає реконструкція приймального відділення у ЛІЛ «Кременчуцька»

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт больниц больница «Кременчугская» приёмное отделение
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