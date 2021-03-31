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На Ревівці потрійне ДТП: є постраждалі

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 2 049 Коментарів: 1

 

«Швидка» забрала трьох
Фото: Артем Коваленко

31 березня на Ревівці на вул. Кооперативній близько 15.00 сталася потрійна ДТП. Зіткнулися «Таврія-Пікап», Kia Cerato і Mazda 626.


Як повідомляють очевидці, Mazda на великій швидкості неслась по головній зі сторони переїзду і на повороті влетіла в припарковану «Таврію», відскочила від неї і влетіла в припарковану Kia.


В «Таврії» на момент аварії була людина, її забрала «швидка». В Kia ніхто не постраждав.


За словами свідків події, водій та пасажир Mazda були п'янючі, їх також забрала «швидка». 


На місці працюють медики та поліцейські.


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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: ДТП
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Коментарі: 1

2 865
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:13

все равно штрафы


1 0

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