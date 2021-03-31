На Ревівці потрійне ДТП: є постраждалі

31 березня на Ревівці на вул. Кооперативній близько 15.00 сталася потрійна ДТП. Зіткнулися «Таврія-Пікап», Kia Cerato і Mazda 626.
Як повідомляють очевидці, Mazda на великій швидкості неслась по головній зі сторони переїзду і на повороті влетіла в припарковану «Таврію», відскочила від неї і влетіла в припарковану Kia.
В «Таврії» на момент аварії була людина, її забрала «швидка». В Kia ніхто не постраждав.
За словами свідків події, водій та пасажир Mazda були п'янючі, їх також забрала «швидка».
На місці працюють медики та поліцейські.