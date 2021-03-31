На Ревівці потрійне ДТП: є постраждалі

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 2 049 Коментарів: 1























Фото: Артем Коваленко

31 березня на Ревівці на вул. Кооперативній близько 15.00 сталася потрійна ДТП. Зіткнулися «Таврія-Пікап», Kia Cerato і Mazda 626.





Як повідомляють очевидці, Mazda на великій швидкості неслась по головній зі сторони переїзду і на повороті влетіла в припарковану «Таврію», відскочила від неї і влетіла в припарковану Kia.





В «Таврії» на момент аварії була людина, її забрала «швидка». В Kia ніхто не постраждав.





За словами свідків події, водій та пасажир Mazda були п'янючі, їх також забрала «швидка».





На місці працюють медики та поліцейські.



