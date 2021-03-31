Вчора АМКУ виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 2,9 млрд грн за змову на роздрібному ринку нафтопродуктів
«Укртатнафта» оскаржить рішення АМКУ в суді, повідомляє пресслужба акціонерного товариства.
У напружену ситуацію, що склалась на ринку нафтопродуктів після санкцій, запроваджених РНБО України, і, як наслідок, відмови найбільшого імпортера російського дизпалива і скрапленого газу від поставок з 1 квітня, вирішив втрутитись АМКУ.
ПАТ «Укртатнафта» – єдиний працюючий нафтопереробний завод України, а крім того, один із постачальників дизельного палива і скрапленого газу танкерами, що заявив про збільшення обсягів переробки нафти та відсутність підстав для дефіциту і збільшення цін, минулого тижня було терміново запрошено до АМКУ з приводу відновлення справи 2016 року.
«Укртатнафта» отримала минулого тижня у своє розпорядження внутрішній документ АМКУ під назвою «Основні тези проекту рішення», з якого цитуємо:
Документи щодо протиправних дій посадових осіб АМКУ було направлено разом з відповідною заявою до Офісу Генеральної прокуратури України та НАБУ 29 березня 2021 року. Про обізнаність у протиправних намірах посадових осіб АМКУ було також повідомлено колегію АМКУ на засіданні, але до уваги прийнято не було і навіть не залучено копію заяви до матеріалів справи.
Вчора, 30 березня АМКУ, обмеживши розгляд питання ПАТ «Укртатнафта» у 5 хвилин, виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 2,9 млрд грн за змову на роздрібному ринку нафтопродуктів.
Фактично, АМКУ вбачає змову в тому, що учасники ринку реалізують переважно продукцію Кременчуцького НПЗ під брендом Energy за низькими цінами.
ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що оскаржить рішення АМКУ в суді. Позиція компанії підкріплена чисельними експертними висновками, які завчасно були надані для вивчення в АМКУ, але як встановлено в засіданні – співробітники АМКУ, вивчивши ці експертизи за 1 день, вирішили не враховувати їх при винесенні рішення.
Крім того, ПАТ «Укртатнафта» вважає, що дії посадових осіб АМКУ мають бути вивчені в зв’язку наявності ознак державної зради, тому що є спланованою акцією дестабілізації ситуації на паливному ринку України.
Не зважаючи на це, ПАТ «Укртатнафта» не збирається змінювати своїх виробничих планів і надалі буде постачати нафтопродукти на український ринок, забезпечуючи стабільність і оптимальні ціни.