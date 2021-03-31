Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

«Укртатнафта» оскаржить рішення АМКУ в суді

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 643 Коментарів: 4

 

Вчора АМКУ виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 2,9 млрд грн за змову на роздрібному ринку нафтопродуктів

«Укртатнафта» оскаржить рішення АМКУ в суді, повідомляє пресслужба акціонерного товариства.
 

У напружену ситуацію, що склалась на ринку нафтопродуктів після санкцій, запроваджених РНБО України, і, як наслідок, відмови найбільшого імпортера російського дизпалива і скрапленого газу від поставок з 1 квітня, вирішив втрутитись АМКУ.


ПАТ «Укртатнафта» – єдиний працюючий нафтопереробний завод України, а крім того, один із постачальників дизельного палива і скрапленого газу танкерами, що заявив про збільшення обсягів переробки нафти та відсутність підстав для дефіциту і збільшення цін, минулого тижня було терміново запрошено до АМКУ з приводу відновлення справи 2016 року.


«Укртатнафта» отримала минулого тижня у своє розпорядження внутрішній документ АМКУ під назвою «Основні тези проекту рішення», з якого цитуємо:

«Проект розміру штрафних санкцій УКРТАТНАФТА – 2,6 млрд грн.  Подальші кроки: – ініціювання процедури банкрутства з метою встановлення контролю над Укртатнафта».


Документи щодо протиправних дій посадових осіб АМКУ було направлено разом з відповідною заявою до Офісу Генеральної прокуратури України та НАБУ 29 березня 2021 року. Про обізнаність у протиправних намірах посадових осіб АМКУ було також повідомлено колегію АМКУ на засіданні, але до уваги прийнято не було і навіть не залучено копію заяви до матеріалів справи.


Вчора, 30 березня АМКУ, обмеживши розгляд питання ПАТ «Укртатнафта» у 5 хвилин, виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 2,9 млрд грн за змову на роздрібному ринку нафтопродуктів.


ПАТ «Укртатнафта» довела в засіданні, що:

  • ПАТ «Укртатнафта» не займається роздрібною торгівлею і не має АЗС;
  • Ціни, за якими ПАТ «Укртатнафта» постачає нафтопродукти ринку, знаходяться на одному рівні для всіх учасників ринку;
  • Висновки АМКУ базуються на кричущих помилках, коли ціни імпорту для порівняння з цінами заводу були обчислені без акцизного податку і ПДВ та був зроблений висновок про завищення цін заводу на 50%;
  • Висновки АМКУ про те, що ціни АЗС, які продавали продукцію ПАТ Укртатнафта, були найнижчими на ринку, доказують абсурдність висновку про завищення цін заводом;
  • Між змінами цін ПАТ «Укртатнафта» для інших учасників цієї справи АМКУ і змінами цін на АЗС не встановлено зв’язку ні по датах, ні по розміру змін. І взагалі, АМКУ навіть не намагалось довести факт змови ПАТ «Укртатнафта» з ким би то не було.


Фактично, АМКУ вбачає змову в тому, що учасники ринку реалізують переважно продукцію Кременчуцького НПЗ під брендом Energy за низькими цінами.


ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що оскаржить рішення АМКУ в суді. Позиція компанії підкріплена чисельними експертними висновками, які завчасно були надані для вивчення в АМКУ, але як встановлено в засіданні – співробітники АМКУ, вивчивши ці експертизи за 1 день, вирішили не враховувати їх при винесенні рішення.


Крім того, ПАТ «Укртатнафта» вважає, що дії посадових осіб АМКУ мають бути вивчені в зв’язку наявності ознак державної зради, тому що є спланованою акцією дестабілізації ситуації на паливному ринку України.


Не зважаючи на це, ПАТ «Укртатнафта» не збирається змінювати своїх виробничих планів і надалі буде постачати нафтопродукти на український ринок, забезпечуючи стабільність і оптимальні ціни.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укртатнафта суд АМКУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

52
1
Гуру:
Сьогодні, 16:30

ага! а то что и НПЗ и заправки Авиас пренадлежат лучшему другу #янелоху,в Укртатнафте деликатно умолчали.


3 1
229
LYuSIYa:
Сьогодні, 16:59

"Не зважаючи на це, ПАТ «Укртатнафта» не збирається змінювати своїх виробничих планів і надалі буде постачати нафтопродукти на український ринок, забезпечуючи стабільність і оптимальні ціни."  ВИ, чоловіки з нетрадиційною орієнтацією, зарплату підвищіть!!!


4 0
2 865
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:20

Смішно....авіас ...немає азс....

Цитата: LYuSIYa
зарплату підвищіть!!!
навряд...команда - никопійчини нікому.Бєня вигрібає до останнього ...працівника заводу. Потім банкрутство.


1 1
2 865
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:04

 доходи Глави держави та членів його родини у 2020 році склали 22 млн 747 тис. 791 грн.родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 1 млн 800 тис. грн

странноватый налог...

Доходи родини Глави держави від надання майна в оренду на території України у 2020 році склали 2 млн 673 тис. 730 грн. Родина Президента отримала відсотки за депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики на суму 442 тис. 109 грн.роялті у розмірі 4 млн 633 тис. 832 грн.
Олена Зеленська отримала у 2020 році зарплату та роялті в сумі 953 тис. 900 грн.

.....ничего не произвел,накакой благотворительности, сдача жилья в аренду, облигации, которые сам себе под бешенные проценты продает, но барыга-порох, не перепутайте зелебобики!


0 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх