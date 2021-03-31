«Укртатнафта» оскаржить рішення АМКУ в суді

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Вчора АМКУ виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 2,9 млрд грн за змову на роздрібному ринку нафтопродуктів

«Укртатнафта» оскаржить рішення АМКУ в суді, повідомляє пресслужба акціонерного товариства.



У напружену ситуацію, що склалась на ринку нафтопродуктів після санкцій, запроваджених РНБО України, і, як наслідок, відмови найбільшого імпортера російського дизпалива і скрапленого газу від поставок з 1 квітня, вирішив втрутитись АМКУ.





ПАТ «Укртатнафта» – єдиний працюючий нафтопереробний завод України, а крім того, один із постачальників дизельного палива і скрапленого газу танкерами, що заявив про збільшення обсягів переробки нафти та відсутність підстав для дефіциту і збільшення цін, минулого тижня було терміново запрошено до АМКУ з приводу відновлення справи 2016 року.





«Укртатнафта» отримала минулого тижня у своє розпорядження внутрішній документ АМКУ під назвою «Основні тези проекту рішення», з якого цитуємо:

«Проект розміру штрафних санкцій УКРТАТНАФТА – 2,6 млрд грн. Подальші кроки: – ініціювання процедури банкрутства з метою встановлення контролю над Укртатнафта».





Документи щодо протиправних дій посадових осіб АМКУ було направлено разом з відповідною заявою до Офісу Генеральної прокуратури України та НАБУ 29 березня 2021 року. Про обізнаність у протиправних намірах посадових осіб АМКУ було також повідомлено колегію АМКУ на засіданні, але до уваги прийнято не було і навіть не залучено копію заяви до матеріалів справи.





Вчора, 30 березня АМКУ, обмеживши розгляд питання ПАТ «Укртатнафта» у 5 хвилин, виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 2,9 млрд грн за змову на роздрібному ринку нафтопродуктів.





ПАТ «Укртатнафта» довела в засіданні, що:

ПАТ «Укртатнафта» не займається роздрібною торгівлею і не має АЗС;

Ціни, за якими ПАТ «Укртатнафта» постачає нафтопродукти ринку, знаходяться на одному рівні для всіх учасників ринку;

Висновки АМКУ базуються на кричущих помилках, коли ціни імпорту для порівняння з цінами заводу були обчислені без акцизного податку і ПДВ та був зроблений висновок про завищення цін заводу на 50%;

Висновки АМКУ про те, що ціни АЗС, які продавали продукцію ПАТ Укртатнафта, були найнижчими на ринку, доказують абсурдність висновку про завищення цін заводом;

Між змінами цін ПАТ «Укртатнафта» для інших учасників цієї справи АМКУ і змінами цін на АЗС не встановлено зв’язку ні по датах, ні по розміру змін. І взагалі, АМКУ навіть не намагалось довести факт змови ПАТ «Укртатнафта» з ким би то не було.





Фактично, АМКУ вбачає змову в тому, що учасники ринку реалізують переважно продукцію Кременчуцького НПЗ під брендом Energy за низькими цінами.





ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що оскаржить рішення АМКУ в суді. Позиція компанії підкріплена чисельними експертними висновками, які завчасно були надані для вивчення в АМКУ, але як встановлено в засіданні – співробітники АМКУ, вивчивши ці експертизи за 1 день, вирішили не враховувати їх при винесенні рішення.





Крім того, ПАТ «Укртатнафта» вважає, що дії посадових осіб АМКУ мають бути вивчені в зв’язку наявності ознак державної зради, тому що є спланованою акцією дестабілізації ситуації на паливному ринку України.





Не зважаючи на це, ПАТ «Укртатнафта» не збирається змінювати своїх виробничих планів і надалі буде постачати нафтопродукти на український ринок, забезпечуючи стабільність і оптимальні ціни.