Стабільний вклад у банку та без машини: що задекларував нардеп Мовчан за 2020 рік

Народний депутат України Олексій Мовчан подав електронну декларацію за 2020 рік. Інформація розміщена на сайті НАЗК. Депутат - завидний наречений, який орендує квартиру у Києві та володіє разом з батьками та братом квартирою у Кременчуці. Олексій Мовчан також є президентом футбольного футбольного клубу «Ягуар».
Дохід: зарплата - 481 600 грн
Нерухомість: спільна власність квартири у Кременчуці (25%), оренда квартири у Києві та громадської приймальні у Кременчуці
Транспорт: немає
Готівка: 90 000 грн
Вклади в банках: 62 676 грн
Що змінилося: у порівнянні з 2019 роком Олексій Мовчан перестав працювати у ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», оскільки перед виборами було багато фінансових подарунків з боку батьків, то зараз з доходу лише заробітна плата. За рік збільшилася готівка на 40 тис грн.