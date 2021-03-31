«Вони рятують наш світ», - робота кременчуцьких пожежників очима дітей

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Наразі, відбувся лише перший етап конкурсу, і роботи-переможці вже відправили у Полтаву, де вони братимуть участь в обласному етапі

31 березня у Дитячій художній школі ім. О.Д. Литовченка відбулась церемонія нагородження авторів найкращих робіт конкурсу малюнків, оголошеного ГУ ДСНС України.





Наразі, відбувся лише перший етап конкурсу, і роботи-переможці вже відправили у Полтаву, де вони братимуть участь в обласному етапі. Рятувальники Кременчука висловили надію, що роботи наших юних художників переможуть і там.





Після невеличкого вступного слова від художниці, викладача художньої школи Інни Моїсеєнко та вітальних слів від провідної фахівчині відділу цивільного захисту Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області Ірини Зуб, юним художникам вручили грамоти та подарунки від кременчуцьких рятувальників – фарби. Так у ДСНС вирішили підтримати малечу у прагненні передати красу та глибину навколишнього світу, адже конкурсні роботи дійсно вражають. Ірина Зуб висловила надію, що можливо вони спонукнуть деяких дорослих приділяти більше уваги навколишньому середовищу та обережніше поводитися з вогнем.





- В цих малюнках є глибина. Діти зображають дерева, природу, яка плаче… Деякі з робіт мають серйозний філософський підтекст. Завжди дуже приємно, коли діти малюють пожежників, те, як вони бачать нашу роботу, - Ірина Зуб.





Переможців визначали у трьох вікових категоріях:

8-10 років:

1 місце - Осадча Ірина, «Допомога поруч»

2 місце – Капітонов Назарій, «Будь уважний в побуті»

3 місце – Лапа Аліса, «Вогонь ворог лісу. Дзвони 101!»

11-12 років:

1 місце – Шелест Максим, «Збережи своє життя»

2 місце – Пономаренко Маргарита, «Бережіть ліс від пожежі»

3 місце – Козловський Кирило, «Збережи своє майбутнє»

13-15 років:

1 місце – Плюснова Мілена, «Бережи природу від пожеж»

2 місце – Маляренко Валерія, «Неочікувані наслідки»

3 місце – Клименко Юлія, «Виклич пожежника»





Окремо відзначили роботу Мартиш Катерини «При пожежі дзвони 101!». «ТелеграфЪ» запитав у 11-річної дівчинки, що надихнуло її взяти участь у конкурсі.





- Мені сказали, що ця робота – для пожежників, і я одразу згадала, як вони стараються, як захищають нас. Вони рятують наш світ, і я захотіла намалювати, як пожежник рятує ліс, - Катерина Мартиш.





Отримали грамоти й викладачів, які допомагали у визначенні переможців: Шелест, Максименко, Сердюк, Моісеєнко та Мирошниченко.





Грамоту-подяку усьому колективу школи від Кременчуцького ГУ ДСНС України в Полтавській області отримав директор навчального закладу, Андрій Родін.





Подібні конкурси проводилися щорічно, але цього року вперше захід відбувся на базі Дитячої художньої школі ім. О.Д. Литовченка.





Сподіваємось, всі учасники отримали задоволення від участі і бажаємо їм творчої наснаги у майбутньому!