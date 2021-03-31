Без автомобіля та збільшення доходів: що нового задекларував віцемер Руслан Проценко

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Заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко подав електронну декларацію за 2020 рік. У декларації віцемер вказує дружину Зінаїду, сина Назара, доньку Віру та найменшого сина Тараса.





Дохід: 645 811, із них: зарплата - 605 810 грн, 1 грн - процент в банку, 40 000 грн - дохід від відчуження рухомого майна





Дохід родини (дружина Зінаїда): 80 246 грн, із них: 27 515 грн - заробітна плата у Крюківській районній адміністрації, 52 130 грн – соціальні виплати, 500 грн - виплати на відшкодування профспілок, 18 грн - проценти в банку, 83 - додаткове благо від банку





Нерухомість: дві квартири у Кременчуці (50,8 + 80,7 кв м).





Транспорт: немає





Готівка: 18 тис $, 5 тис євро, 50 тис грн, Готівка дружини: $2 тис.





Вклади в банках: 24 282 грн «Державний ощадний банк України», 50 грн «Укрсиббанк», 356 грн «Приватбанк».





Вклади дружини: 415 грн.





Фінансові зобов'язання: кредит на квартиру у розмірі 311 952 грн - державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву





Що змінилося: у порівнянні з 2019 роком заробітна плата Руслана Проценка зросла на 49 329 грн. Зауважимо, що вона стабільно зростає на суму близько 50 000 грн. Проте майже втричі зменшився дохід дружини Зінаїди, через суттєве зменшення заробітної плати. Майже на 300 000 грн зменшився дохід Руслана Проценка через кредитні кошти та позики від банку, які були у минулій декларації. У віцемера за рік на 5 тис.$ збільшилася готівка, та збільшився вклад у банку. У дружини зменшилися вклади у банку на 8,5 тис грн. Також з декларації зник автомобіль KIA Picanto (2006 р. випуску)