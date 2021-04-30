Надзвичайні новини

Поліція розшукує кременчужанина, який перебуває на диспансерному обліку

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 272

 

Чоловік може бути на Третьому Занасипі

30 квітня у Кременчуці розшукують 62-річного Анатолія Копичка, який безвісти зник, повідомляє пресслужба поліції.


Чоловік перебуває на диспансерному обліку, він може знаходитись на Третьому Занасипі у лісі, на смітнику або кладовищі.


Вдягнений у синьо-жовту куртку, білий светер, сірі штани, білі в'язані шкарпетки, чорні туфлі, коротко стрижений, волосся темне, косоглазий, очі карі, на правому плечі татуювання у виді дівчини з короною, на лівому зап'ясті татуювання у виді 7 точок, буква Т, худорлявий. Зріст 172 см.


Інформацію про чоловіка прохання надавати на +38-(098)-189-99-44.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх