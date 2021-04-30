Поліція розшукує кременчужанина, який перебуває на диспансерному обліку

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 272

Чоловік може бути на Третьому Занасипі

30 квітня у Кременчуці розшукують 62-річного Анатолія Копичка, який безвісти зник, повідомляє пресслужба поліції.



Чоловік перебуває на диспансерному обліку, він може знаходитись на Третьому Занасипі у лісі, на смітнику або кладовищі.





Вдягнений у синьо-жовту куртку, білий светер, сірі штани, білі в'язані шкарпетки, чорні туфлі, коротко стрижений, волосся темне, косоглазий, очі карі, на правому плечі татуювання у виді дівчини з короною, на лівому зап'ясті татуювання у виді 7 точок, буква Т, худорлявий. Зріст 172 см.



Інформацію про чоловіка прохання надавати на +38-(098)-189-99-44.