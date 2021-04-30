Як працюватимуть поліклініки у Кременчуці у вихідні

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 3

Став відомий і про графік роботи ПЛР-лабораторії

Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа розповів, який графік роботи буде у вихідні дні у поліклінік та ПЛР-лабораторії.





Амбулаторії сімейної медицини з 1 по 3 травня прийматимуть пацієнтів у режимі вихідного дня, там чергуватиме один сімейний лікар і один лікар-педіатр. Прийом ці спеціалісти вестимуть із 9.00 до 12.00, далі вони обслуговуватимуть виклики на дому.





4 травня центри ПМСД нашого міста працюватимуть в режимі суботнього дня. У них чергуватимуть по 3 сімейні лікарі і 2 лікарі-педіатри.





Лабораторний центр, де проводяться ПЛР-дослідження, працюватиме 1, 3 та 4 травня за звичайним графіком та проводитиме аналізи день у день, без затримок. На Великдень, 2 травня, колектив лабораторії відпочиватиме.



