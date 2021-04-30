Оптимістична статистика: коронавірус почав «відпускати» Кременчук

Заступниця міського голови Ольга Усанова розповіла про оптимістичну статистику – коронавірус почав «відпускати» Кременчук. Пік припадав на тиждень з 9 по 15 квітня, тоді зареєстрували 443 нові випадки COVID-19, з 16 по 22 квітня – 435. А от з 23 по 29 квітня – 350, що свідчить про зниження рівня захворюваності на COVID-19 майже на третину.
Дані станом на 30 квітня:
Протягом минулої доби зі скаргами на ГРВІ до сімейних лікарів звернулося 38 дорослих та 39 дітей. Вперше виявили пневмонії у 23 дорослих та 6 дітей, а також виставили 33 підозри на коронавірусну хворобу у дорослих та 6 – у дітей.
У Кременчуці за останню добу провели 218 експрестестів на антиген коронавірусу (35 із них мали позитивний результат) та направили на ПЛР-дослідження 107 біологічних матеріалів. З початку пандемії у місті виконали 26843 ПЛР-тестування, з них 9144 позитивні.