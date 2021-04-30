Оптимістична статистика: коронавірус почав «відпускати» Кременчук

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 891 Коментарів: 1

Заступниця міського голови Ольга Усанова розповіла про оптимістичну статистику – коронавірус почав «відпускати» Кременчук. Пік припадав на тиждень з 9 по 15 квітня, тоді зареєстрували 443 нові випадки COVID-19, з 16 по 22 квітня – 435. А от з 23 по 29 квітня – 350, що свідчить про зниження рівня захворюваності на COVID-19 майже на третину.









Дані станом на 30 квітня:

з коронавірусом у лікарнях лежить 86 кременчужан, 39 мешканців Кременчуцького району, 28 людей – з підозрою, амбулаторно лікується 1 186 осіб;

у стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом «пневмонія» проходять лікування 236 осіб, 119 з них у важкому стані;

126 пацієнтів знаходиться на кисневій підтримці;

у місті загалом зареєстрували 8510 випадків коронавірусної інфекції, одужало 7 011 осіб, померло 227 хворих.

Протягом минулої доби зі скаргами на ГРВІ до сімейних лікарів звернулося 38 дорослих та 39 дітей. Вперше виявили пневмонії у 23 дорослих та 6 дітей, а також виставили 33 підозри на коронавірусну хворобу у дорослих та 6 – у дітей.





У Кременчуці за останню добу провели 218 експрестестів на антиген коронавірусу (35 із них мали позитивний результат) та направили на ПЛР-дослідження 107 біологічних матеріалів. З початку пандемії у місті виконали 26843 ПЛР-тестування, з них 9144 позитивні.