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Оптимістична статистика: коронавірус почав «відпускати» Кременчук

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 891 Коментарів: 1

 

За останній тиждень зафіксували 350 випадків COVID-19 проти 435 на минулому

Заступниця міського голови Ольга Усанова розповіла про оптимістичну статистику – коронавірус почав «відпускати» Кременчук. Пік припадав на тиждень з 9 по 15 квітня, тоді зареєстрували 443 нові випадки COVID-19, з 16 по 22 квітня – 435. А от з 23 по 29 квітня – 350, що свідчить про зниження рівня захворюваності на COVID-19 майже на третину.


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Дані станом на 30 квітня:

  • з коронавірусом у лікарнях лежить 86 кременчужан, 39 мешканців Кременчуцького району, 28 людей – з підозрою, амбулаторно лікується 1 186 осіб;
  • у стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом «пневмонія» проходять лікування 236 осіб, 119 з них у важкому стані;
  • 126 пацієнтів знаходиться на кисневій підтримці;
  • у місті загалом зареєстрували 8510 випадків коронавірусної інфекції, одужало 7 011 осіб, померло 227 хворих.

Протягом минулої доби зі скаргами на ГРВІ до сімейних лікарів звернулося 38 дорослих та 39 дітей. Вперше виявили пневмонії у 23 дорослих та 6 дітей, а також виставили 33 підозри на коронавірусну хворобу у дорослих та 6 – у дітей.


У Кременчуці за останню добу провели 218 експрестестів на антиген коронавірусу (35 із них мали позитивний результат) та направили на ПЛР-дослідження 107 біологічних матеріалів. З початку пандемії у місті виконали 26843 ПЛР-тестування, з них 9144 позитивні.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bbc.com
Теги: коронавірус коронавирус пневмония пациенты
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Коментарі: 1

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hunter:
Сьогодні, 17:56

Вот балаболы!К понедельнику выздоровели те ,кто и не болел.smileВот так в Украине заставили людей прививаться.


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