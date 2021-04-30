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Contra spem spero: «Кремінь» програв «ВПК-Агро» й наблизився до зони вильоту

Вчора, 18:03 Переглядів: 676

 

Кременчужани напередодні великодніх свят зіграли у Дніпрі

Сьогодні, 30 квітня, футболісти «Кременя» зіграли у Дніпрі проти «ВПК-Агро». Кременчужани не змогли переломити хід гри й програли супернику.


«ВПК-Агро» - «Кремінь» - 3:0

Голи: Ляшенко 42, Семенов 63 (аг), Куліш 90+4

«ВПК-Агро»: Шеліхов, Зозуля, Агапов, Яременко (к) (Сухар, 77), Ксьонз (Шевченко, 82), Ляшенко, Коберідзе (Шаповалов, 72), Палюх, Тищенко, Шмигельський (Куліш, 55), Беляєв (Красов, 77). Запасні: Воробей, Білий, Піддубний, Вечтомов, Гадрані, Мухтаров. Головний тренер: Сергій Соловйов

«Кремінь»: Олійник (к), Бичков, Курелєх, Головко, Мілєсін (Пуди, 82), Демченко, Івахно (Молько, 71), Семенов, Галата, Бєлоусов, Білоус (Дудка, 46). Запасні: Данкович, Антоніо, Фернандо, Мурашов, Кривенко, Кучеренко. Головний тренер: Олексій Годін


Попередження: Годін (головний тренер Кременя, 18), Семенов 33, Беляєв 38, Шмигельський 54


Головний суддя: Михайлюк Артем (Київ)

Асистенти арбітра: Ковальчук Юрій (Львів) і Остапчук Василь (Львів)

4 суддя: Воєвода Андрій (Дніпро)

Спостерігач арбітражу: Левко Микола (Чернівці)



Після гри Сергій Свистун очолив Кремінь у статусі в.о. головного тренера. Після поразки від ВПК-Агро головний тренер Олексій Годін та старший тренер Роман Локтіонов за власною ініціативою покинули тренерський штаб. Допомагати Сергію Свистуну буде тренер Олександр Поляков.


Кремінь після поразки очолив новий/старий тренер



Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1  "Верес" 22 16 4 2 36-10 52
2  "Чорноморець" 24 15 6 3 37-18 51
3  "Металіст 1925" 24 13 7 4 23-17 46
4  "Агробізнес" 23 12 6 5 38-19 42
5  "Миколаїв" 23 11 6 6 38-19 39
6  "Волинь" 22 10 7 5 29-17 37
7  "Альянс" 23 9 7 7 28-22 34
8  "Оболонь" 23 10 3 10 37-27 33
9  "Гірник-Спорт" 23 9 5 9 34-33 32
10  "Полісся" 22 7 7 8 22-22 28
11  "ВПК-Агро" 23 8 3 12 23-38 27
12  "Нива" Т 23 5 6 12 22-39 21
13  "Авангард" 23 5 5 13 20-38 20
14  "Кремінь" 24 5 5 14 19-38 20
15  "Прикарпаття" 22 4 6 12 15-31 18
16  "Кристал" 24 2 3 19 17-50 9


Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома 7 травня, наші хлопці приймуть «Ниву» Тернопіль. Матч розпочнеться о 15.30 на стадіоні «Кремінь-Арена». А 15 травня «синьо-білі» у Миколаєві зіграють з місцевою муніципальною командою «Миколаїв».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь ВПК-Агро
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