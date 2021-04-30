Contra spem spero: «Кремінь» програв «ВПК-Агро» й наблизився до зони вильоту

Сьогодні, 30 квітня, футболісти «Кременя» зіграли у Дніпрі проти «ВПК-Агро». Кременчужани не змогли переломити хід гри й програли супернику.
«ВПК-Агро» - «Кремінь» - 3:0
Голи: Ляшенко 42, Семенов 63 (аг), Куліш 90+4
«ВПК-Агро»: Шеліхов, Зозуля, Агапов, Яременко (к) (Сухар, 77), Ксьонз (Шевченко, 82), Ляшенко, Коберідзе (Шаповалов, 72), Палюх, Тищенко, Шмигельський (Куліш, 55), Беляєв (Красов, 77). Запасні: Воробей, Білий, Піддубний, Вечтомов, Гадрані, Мухтаров. Головний тренер: Сергій Соловйов
«Кремінь»: Олійник (к), Бичков, Курелєх, Головко, Мілєсін (Пуди, 82), Демченко, Івахно (Молько, 71), Семенов, Галата, Бєлоусов, Білоус (Дудка, 46). Запасні: Данкович, Антоніо, Фернандо, Мурашов, Кривенко, Кучеренко. Головний тренер: Олексій Годін
Попередження: Годін (головний тренер Кременя, 18), Семенов 33, Беляєв 38, Шмигельський 54
Головний суддя: Михайлюк Артем (Київ)
Асистенти арбітра: Ковальчук Юрій (Львів) і Остапчук Василь (Львів)
4 суддя: Воєвода Андрій (Дніпро)
Спостерігач арбітражу: Левко Микола (Чернівці)
Після гри Сергій Свистун очолив Кремінь у статусі в.о. головного тренера. Після поразки від ВПК-Агро головний тренер Олексій Годін та старший тренер Роман Локтіонов за власною ініціативою покинули тренерський штаб. Допомагати Сергію Свистуну буде тренер Олександр Поляков.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Верес"
|22
|16
|4
|2
|36-10
|52
|2
|"Чорноморець"
|24
|15
|6
|3
|37-18
|51
|3
|"Металіст 1925"
|24
|13
|7
|4
|23-17
|46
|4
|"Агробізнес"
|23
|12
|6
|5
|38-19
|42
|5
|"Миколаїв"
|23
|11
|6
|6
|38-19
|39
|6
|"Волинь"
|22
|10
|7
|5
|29-17
|37
|7
|"Альянс"
|23
|9
|7
|7
|28-22
|34
|8
|"Оболонь"
|23
|10
|3
|10
|37-27
|33
|9
|"Гірник-Спорт"
|23
|9
|5
|9
|34-33
|32
|10
|"Полісся"
|22
|7
|7
|8
|22-22
|28
|11
|"ВПК-Агро"
|23
|8
|3
|12
|23-38
|27
|12
|"Нива" Т
|23
|5
|6
|12
|22-39
|21
|13
|"Авангард"
|23
|5
|5
|13
|20-38
|20
|14
|"Кремінь"
|24
|5
|5
|14
|19-38
|20
|15
|"Прикарпаття"
|22
|4
|6
|12
|15-31
|18
|16
|"Кристал"
|24
|2
|3
|19
|17-50
|9
Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома 7 травня, наші хлопці приймуть «Ниву» Тернопіль. Матч розпочнеться о 15.30 на стадіоні «Кремінь-Арена». А 15 травня «синьо-білі» у Миколаєві зіграють з місцевою муніципальною командою «Миколаїв».