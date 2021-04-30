Кременчук, Спорт

Кремінь після поразки очолив новий/старий тренер

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 412

 

Сергій Свистун очолив Кремінь у статусі в.о. головного тренера.


Після поразки від ВПК-Агро головний тренер Олексій Годін та старший тренер Роман Локтіонов за власною ініціативою покинули тренерський штаб.

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Автор: Альона Душенко
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