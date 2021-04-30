Кремінь після поразки очолив новий/старий тренер

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 412

Сергій Свистун очолив Кремінь у статусі в.о. головного тренера.





Після поразки від ВПК-Агро головний тренер Олексій Годін та старший тренер Роман Локтіонов за власною ініціативою покинули тренерський штаб.