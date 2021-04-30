Contra spem spero: «Кремінь» програв «ВПК-Агро» й наблизився до зони вильоту

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Сьогодні, 30 квітня, футболісти «Кременя» зіграли у Дніпрі проти «ВПК-Агро». Кременчужани не змогли переломити хід гри й програли супернику.





«ВПК-Агро» - «Кремінь» - 3:0

Голи: Ляшенко 43, Семенов 63 (аг), Куліш 90+2

«ВПК-Агро»: Шеліхов, Зозуля, Агапов, Яременко, Ксьонз, Ляшенко, Коберідзе, Палюх, Тищенко, Шмигельський, Беляєв. Запасні: Воробей, Білий, Піддубний, Вечтомов, Гадрані, Мухтаров, Куліш, Шевченко, Красов, Сухар, Шаповалов. Головний тренер: Сергій Соловйов

«Кремінь»: Олійник, Бичков, Курелєх, Головко, Мілєсін, Демченко, Івахно, Семенов, Галата, Бєлоусов, Білоус. Запасні: Данкович, Антоніо, Фернандо, Пуди, Дудка, Мурашов, Молько, Кривенко, Кучеренко. Головний тренер: Олексій Годін





Головний суддя: Михайлюк Артем (Київ)

Асистенти арбітра: Ковальчук Юрій (Львів) і Остапчук Василь (Львів)

4 суддя: Воєвода Андрій (Дніпро)

Спостерігач арбітражу: Левко М.В. (Чернівці)





Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома 7 травня, наші хлопці приймуть «Ниву» Тернопіль. Матч розпочнеться о 15.30 на стадіоні «Кремінь-Арена». А 15 травня «синьо-білі» у Миколаєві зіграють з місцевою муніципальною командою «Миколаїв».