Розбили скалу з кременя: «Кремінь» в лотереї пенальті програв «ВПК-Агро»

Сьогодні, 21:16 Переглядів: 150

Сьогодні, 16 вересня, футбольний клуб «Кремінь» програв в серії пенальті «ВПК-Агро» у другому раунді Кубка України. Підопічні Олександра Головка вели в рахунку, проте у другому таймі пропустили два голи. Овертайм сильнішого не виявив, тому переможця мала визначити лотерея - серія пенальті. Тут фортуна була на боці господар поля «ВПК-Агро», який реалізував усі моменти.

«ВПК-Агро» - «Кремінь» - 2:2 (4:2 серія пенальті)

«ВПК-Агро» (стартовий склад): Бубенцов, Васильєв (к), І.Білий, Красов, Мілєсін, Передистий, Ляшенко, Терехов, Кіча, Будняк, Удод. Запасні: Шеліхов, Шаповалов, А.Білий, Донгаузер, Тищенко, Дорошенко, Горбаченко, Логінов, Жинчин. Тренер: Сергій Соловйов.

«Кремінь» (стартовий склад): Данкович, Мягков, Головко, Курелєх (к), Брюхов, Бичков, Бородай, Білоус, Островський, Сорокін, Куліш. Запасні: Закорський, Чеботаєв, Зубков, Молько, Кучеренко, Кривенко, Геловані, Галата. Тренер: Олександр Головко.

Головний арбітр: Євген Назаров (Харків), асистенти арбітра: Микола Близнюк (Харків), Андрій Бахметьєв (Харків), четвертий арбітр: Людмила Тельбух (Дніпро), спостерігач арбітражу: Юрій Ісаєв (Запоріжжя).





- Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить – з такими словами Івана Франка клуб з Дніпропетровщини афішував кубковий матч з «Кременем».

Аграріям з Дніпропетровщини далося неможливе, вони перемагають «Кремінь» й проходять у третій раунд Кубку України, а кременчужани зосереджуються в чемпіонаті. Наступний суперник дуже принциповий – сусід з Горішніх Плавнів «Гірник-Спорт». Матч має відбутися 21 вересня.