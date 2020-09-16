На Решетилівщині виявили дві машини, «набиті» краденим телекомунікаційним кабелем

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 357

Водії не змогли пояснити, де взяли майно

На Полтавщині затримали осіб, що можуть бути причетні до крадіжки телекомунікаційних кабелів. Мова йде про двох мешканців Дніпропетровщини, 33 та 35 років, яких затримали правоохоронці Решетилівщини.





Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, під час патрулювання правоохоронці зупинили два автомобілі, якими керували мешканці Дніпропетровщини. Під час візуального огляду машин виявили порізані телекомунікаційні кабелі. Керманичі не змогли пояснити, де їх взяли.





Одразу на місце події прибула слідчо-оперативна група районного відділення поліції. Згодом з'ясувалося, що кабель чоловіки ймовірно викрали з комунікаційного колодязя на території Решетилівки.





За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіків затримали.





Поліція перевіряє причетність громадян до вчинення аналогічних злочинів на території Полтавської та інших областей.