ХК «Кременчук» провів двосторонній матч під час вимушеної перерви

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Хокейний клуб «Кременчук» вчора, 15 вересня, провів двосторонній тренувальний матч на СК «Айсберг». за інформацією пресслужби клубу, кременчуцька команда була поділена на дві – «білих» та «чорних». Перемогли «білі» 6:3.

У переможців закинутими шайбами відзначилися: Савченко, Созонов-2, Пукс, Ворона, Яковлев. У «чорних»: Чемерілов, Леонов, Тютченко.





Нагадаємо, що розіграш другого етапу чемпіонату призупинили на стадії півфіналів з-за коронавірусу виявленного у гравців «Донбаса» та «Білго Барсу». Команди встигли зіграти по два півфінальні поєдинки до чотирьох перемог. На даний момент, «Кременчук» веде в серії у «Білого Барсу» з рахунком 2:0, а в парі між «Донбасом» і «Дніпром» встановився паритет - 1:1.



