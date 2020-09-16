Кременчужан закликають розділити 15 мільйонів гривень до 30 вересня

Із 10 по 30 вересня триватиме етап прийому проєктних пропозицій на конкурс Громадського бюджету 2020 року.
Будь-який житель міста може створити та подати проєкт для благоустрою міста, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як реалізовується його ініціатива.
Подача заявки здійснюється on-line. Відслідковувати долю свого проєкту також можна прямо на сайті.
Що для цього потрібно:
Автор може подати максимально 5 проєктів - по 1 проєкту в кожній категорії.
У 2020 році в міському бюджеті на реалізацію громадських ініціатив городян передбачено 14 865 000 грн.
Подавайте проєкти і голосуйте за цікаві ідеї інших авторів! Проєкти, які отримають найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані за кошти Громадського бюджету!
Конкретніше про шляхи реалізації «Громадського бюджету – 2020» від початкового до завершального етапів, з його документальною базою можна дізнатися за посиланням або на сторінці «громадський бюджет Кременчука» в ФБ.