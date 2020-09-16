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Кременчужан закликають розділити 15 мільйонів гривень до 30 вересня

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 173

 

Є ідеї? Подавай заявку

Із 10 по 30 вересня триватиме етап прийому проєктних пропозицій на конкурс Громадського бюджету 2020 року.


Перший пішов: до 50-річчя парку Студентський планують облаштувати озеро

 

Будь-який житель міста може створити та подати проєкт для благоустрою міста, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як  реалізовується його ініціатива.
 

Подача заявки здійснюється on-line. Відслідковувати долю свого проєкту також можна прямо на сайті.  


Що для цього потрібно:

  • скласти проєкт відповідно до законодавства України;
  • проєкт має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;
  • об’єкт, створений внаслідок реалізації проєкту, має бути загальнодоступним для всіх жителів міста;
  • проєкт у сфері просторового розвитку має відповідати Генеральному плану міста Кременчука, іншій містобудівній документації та реалізовуватися на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності Кременчука;
  • реалізація проєкту не порушує прав інших осіб.

 

Автор може подати максимально 5 проєктів - по 1 проєкту в кожній категорії.
 

У 2020 році в міському бюджеті на реалізацію громадських ініціатив городян передбачено 14 865 000 грн.

 

Подавайте проєкти і голосуйте за цікаві ідеї інших авторів! Проєкти, які отримають найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані за кошти Громадського бюджету!

 

Конкретніше про шляхи реалізації «Громадського бюджету – 2020» від початкового до завершального етапів, з його документальною базою можна дізнатися за посиланням або на сторінці «громадський бюджет Кременчука» в ФБ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: громадський бюджет
компанія «Інтера Люкс»

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