Кременчужан закликають розділити 15 мільйонів гривень до 30 вересня

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 173

Із 10 по 30 вересня триватиме етап прийому проєктних пропозицій на конкурс Громадського бюджету 2020 року.





Будь-який житель міста може створити та подати проєкт для благоустрою міста, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як реалізовується його ініціатива.



Подача заявки здійснюється on-line. Відслідковувати долю свого проєкту також можна прямо на сайті .



Що для цього потрібно:

скласти проєкт відповідно до законодавства України;

проєкт має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;

об’єкт, створений внаслідок реалізації проєкту, має бути загальнодоступним для всіх жителів міста;

проєкт у сфері просторового розвитку має відповідати Генеральному плану міста Кременчука, іншій містобудівній документації та реалізовуватися на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності Кременчука;

реалізація проєкту не порушує прав інших осіб.

Автор може подати максимально 5 проєктів - по 1 проєкту в кожній категорії.



У 2020 році в міському бюджеті на реалізацію громадських ініціатив городян передбачено 14 865 000 грн.

Подавайте проєкти і голосуйте за цікаві ідеї інших авторів! Проєкти, які отримають найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані за кошти Громадського бюджету!

Конкретніше про шляхи реалізації «Громадського бюджету – 2020» від початкового до завершального етапів, з його документальною базою можна дізнатися за посиланням або на сторінці «громадський бюджет Кременчука» в ФБ.