Кременчуцька ДСНСниця підготувала фотопроєкт до професійного свята

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17 вересня рятувальники відзначають своє професійне свято. А якими є їхні будні? Хто ті люди, які рятують кременчужан? І як вони це роблять? Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області Ірина Сушко підготувала до професійної дати фотопроєкт «Ми – рятувальники». За допомогою світлин Ірина розповідає, з якими викликами кожного дня доводиться стикатися рятувальникам.





Це командири відділень ДПРЧ-14 Кременчука Володимир Пиріг та Руслан Абдулін. У професії кожен рятувальник уже 10 років. На цьому фото - момент роботи з пневматичною подушкою для підняття вантажу, наприклад, авто, яке потрапило в аварію. Максимальний вантаж, яку здатна підняти пневмоподушка, - 20 тонн



До пожежних частин завжди під час канікул охоче приходять вихованці шкіл та садочків. Вогнеборці розповідають про свою професію, демонструють можливості пожежних автомобілів. Під час екскурсії кожна дитина може спробувати себе в ролі рятувальника, примірявши елементи бойового одягу пожежника







Володимиру, Руслану та їхнім колегам у задимлених приміщеннях доводиться працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Це непросто і потребує доброї фізичної підготовки: такий апарат важить 17 кг. Він складається з балону зі стисненим повітрям та захисної маски. У ланці завжди працює не менше трьох рятувальників



За 8 місяців з початку цього року кременчуцькі рятувальники здійснили 746 виїздів за сигналом «тривога», ліквідували 278 пожеж, під час яких неодноразово рятували людське життя.



На території Кременчука базується водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Полтавській області. У його складі 6 чоловік. У їх розпорядженні оперативно-рятувальний катер «Фаворит-Кременчук»



Водолаз Анатолій Мельник працює у відділенні два роки. За цей час провів під водою 50 годин. В його обов’язки входить пошук на воді потерпілих від надзвичайних подій людей. На питання, чому вирішив стати водолазом, Анатолій відповів, що вода - це його стихія