«Кремінь» перериває смугу невдач й перемагає «ВПК-Агро»

Сьогодні, футболісти «Кременя» на своєму полі перервали смугу невдач й перемогли «ВПК-Агро». У другому таймі забив Олексій Геловані та Станіслав Сорокін.
«Кремінь» - «ВПК-Агро» - 2:0
Голи: Геловані 71, Сорокін 90
Попередження: Мурашов 45+1, Геловані 74 - Горбаченко 68, Тищенко 87
«Кремінь»: Олійник, Бичков, Бородай, Зубков, Чеботаєв, Білоус, Геловані (Галата 90+3), Брюхов, Мурашов (Фернандо 46), Куліш (Жонатан 81), Сорокін. Запасні: Данкович, Закорський, Кривенко, Молько, Островський, Кучеренко. Головний тренер: Олександр Головко
«ВПК-Агро»: Бубенцов, Красов, І.Білий, Яременко, Смірнов (Мілєсін 77), Ляшенко (Шарко 85), Будняк, Тищенко, Шмигельський (А.Білий 65), Кіча (Удод 53), Донгаузер (Горбаченко 56). Запасні: Шеліхов, Сидоренко, Шаповалов, Логінов. Головний тренер: Сергій Соловйов
Головний арбітр: Олександр Сахно (Київська обл) Арбітри: Заур Курбанов (Херсон) та Ігор Рибченко (Запоріжжя) 4-й арбітр: Олександр садовий (Кременчук) Спостерігач арбітражу УАФ: Володимир Александренко (Вінниця)
У першому таймі господарі виглядали цікавіше. Традиційно проявляв активність Куліш, бив здалеку Мурашов. У гостей своїм моментом запам’ятався Кіча.
В другому таймі на поле вийшов Фернандо, на якого намагалися грати партнери. Але в підсумку забив Геловані. Саме Фернандо пройшов по лівому флангу, віддав правіше на 22-річного півзахисника, який зважився на дальній удар. М’яч з відскоком від газону опинився в верхньому куті - 1:0. Крапку в матчі поставив Сорокін, який пресингом змусив помилитися воротаря ВПК Бубенцова і забив у порожні ворота. 2:0 – важлива перемога для підопічних Головка, які перервали безвиграшну серію.
Післяматчеві коментарі
«Виконали настанови тренера й заслужено перемогли»: Богдан Бичков
- Бойова гра. Ми виконали настанови тренера й заслужено перемогли. Були помилки звичайно, не без цього, адже це футбол. У нас перед грою випало з оборони двоє ключових гравців. Вважаю, що ми гарно грали й заслужено перемогли.
Перемогли за рахунок бійцівських якостей. У нас сьогодні майже все виходило, тренер, що казав на установці - виконали, тому й був результат.
«Перемога в цій грі додасть нам впевненості й ми будемо рухатися далі»: Станіслав Сорокін, кращий бомбардир «Кременя»
- Проти ВПК-Агро були сильними й у першій грі, просто нам тоді не пощастило. - зауважив Станіслав. - Наші захисники почали виганяти й суперник віддав передачу назад на свого воротаря. Він помилився, таке буває... І я просто вкотив у пусті ворота.
Перед грою згадували невдалий кубковий поєдинок, але ж у нас була серія невдалих ігор, тому нам необхідна була перемога. Сподіваюсь, що перемога в цій грі додасть нам впевненості й ми будемо рухатися далі.
«Присвячую дебютний гол батькам і коханій дівчині»: Олексій Геловані вперше відзначився за «Кремінь»
- Вважаю, що рахунок по грі. Виконали установку тренера і завдяки цьому виграли гру. У матчі робили ставку на високий пресинг і гру один в один, готувалися весь тиждень.
Звичайно хотілося взяти реванш, після кубка залишився не приємний післясмак, повинні були так само перемагати, але впустили перемогу в серії пенальті.
Затяжна не приємна серія давила на нас, думаю завдяки характеру та величезному бажанню ми її перервали. Наша команда формується і зіграється з кожним матчем, вважаю що ми на правильному шляху!
Хочу присвятити свій дебютний гол батькам і коханій дівчині, які завжди зі мною й підтримують!
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Чорноморець"
|9
|5
|3
|1
|14-9
|18
|2
|"Гірник-Спорт"
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|3
|"Волинь"
|8
|4
|3
|1
|11-7
|15
|4
|"Металіст 1925"
|8
|4
|3
|1
|8-7
|15
|5
|"Верес"
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|6
|"Миколаїв"
|8
|4
|2
|2
|12-6
|14
|7
|"Полісся"
|7
|2
|4
|1
|5-3
|10
|8
|"Агробізнес"
|8
|3
|1
|4
|8-9
|10
|9
|"Нива" Т
|9
|2
|4
|3
|12-16
|10
|10
|"Кремінь"
|9
|3
|1
|5
|8-11
|10
|11
|"Прикарпаття"
|8
|2
|2
|4
|6-12
|8
|12
|"Альянс"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|13
|"Оболонь"
|7
|2
|1
|4
|9-9
|7
|14
|"ВПК-Агро"
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|15
|"Авангард"
|8
|1
|2
|5
|7-11
|5
|16
|"Кристал"
|8
|1
|0
|7
|7-15
|3
31 жовтня «Кремінь» на виїзді зіграє з «Нивою», а 5 листопада вдома прийме «Миколаїв».