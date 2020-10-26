«Кремінь» перериває смугу невдач й перемагає «ВПК-Агро»

26.10.2020, 17:03 Переглядів: 1 657 Коментарів: 2

Кременчужани провели матч без глядачів, проте команду як завжди підтримували за огорожею стадіону

















































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, футболісти «Кременя» на своєму полі перервали смугу невдач й перемогли «ВПК-Агро». У другому таймі забив Олексій Геловані та Станіслав Сорокін.





«Кремінь» - «ВПК-Агро» - 2:0

Голи: Геловані 71, Сорокін 90

Попередження: Мурашов 45+1, Геловані 74 - Горбаченко 68, Тищенко 87

«Кремінь»: Олійник, Бичков, Бородай, Зубков, Чеботаєв, Білоус, Геловані (Галата 90+3), Брюхов, Мурашов (Фернандо 46), Куліш (Жонатан 81), Сорокін. Запасні: Данкович, Закорський, Кривенко, Молько, Островський, Кучеренко. Головний тренер: Олександр Головко

«ВПК-Агро»: Бубенцов, Красов, І.Білий, Яременко, Смірнов (Мілєсін 77), Ляшенко (Шарко 85), Будняк, Тищенко, Шмигельський (А.Білий 65), Кіча (Удод 53), Донгаузер (Горбаченко 56). Запасні: Шеліхов, Сидоренко, Шаповалов, Логінов. Головний тренер: Сергій Соловйов





Головний арбітр: Олександр Сахно (Київська обл) Арбітри: Заур Курбанов (Херсон) та Ігор Рибченко (Запоріжжя) 4-й арбітр: Олександр садовий (Кременчук) Спостерігач арбітражу УАФ: Володимир Александренко (Вінниця)









У першому таймі господарі виглядали цікавіше. Традиційно проявляв активність Куліш, бив здалеку Мурашов. У гостей своїм моментом запам’ятався Кіча.





В другому таймі на поле вийшов Фернандо, на якого намагалися грати партнери. Але в підсумку забив Геловані. Саме Фернандо пройшов по лівому флангу, віддав правіше на 22-річного півзахисника, який зважився на дальній удар. М’яч з відскоком від газону опинився в верхньому куті - 1:0. Крапку в матчі поставив Сорокін, який пресингом змусив помилитися воротаря ВПК Бубенцова і забив у порожні ворота. 2:0 – важлива перемога для підопічних Головка, які перервали безвиграшну серію.









Післяматчеві коментарі













«Виконали настанови тренера й заслужено перемогли»: Богдан Бичков

- Бойова гра. Ми виконали настанови тренера й заслужено перемогли. Були помилки звичайно, не без цього, адже це футбол. У нас перед грою випало з оборони двоє ключових гравців. Вважаю, що ми гарно грали й заслужено перемогли.

Перемогли за рахунок бійцівських якостей. У нас сьогодні майже все виходило, тренер, що казав на установці - виконали, тому й був результат.









«Перемога в цій грі додасть нам впевненості й ми будемо рухатися далі»: Станіслав Сорокін, кращий бомбардир «Кременя»





- Проти ВПК-Агро були сильними й у першій грі, просто нам тоді не пощастило. - зауважив Станіслав. - Наші захисники почали виганяти й суперник віддав передачу назад на свого воротаря. Він помилився, таке буває... І я просто вкотив у пусті ворота.





Перед грою згадували невдалий кубковий поєдинок, але ж у нас була серія невдалих ігор, тому нам необхідна була перемога. Сподіваюсь, що перемога в цій грі додасть нам впевненості й ми будемо рухатися далі.





«Присвячую дебютний гол батькам і коханій дівчині»: Олексій Геловані вперше відзначився за «Кремінь»





- Вважаю, що рахунок по грі. Виконали установку тренера і завдяки цьому виграли гру. У матчі робили ставку на високий пресинг і гру один в один, готувалися весь тиждень.





Звичайно хотілося взяти реванш, після кубка залишився не приємний післясмак, повинні були так само перемагати, але впустили перемогу в серії пенальті.





Затяжна не приємна серія давила на нас, думаю завдяки характеру та величезному бажанню ми її перервали. Наша команда формується і зіграється з кожним матчем, вважаю що ми на правильному шляху!





Хочу присвятити свій дебютний гол батькам і коханій дівчині, які завжди зі мною й підтримують!





Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Чорноморець" 9 5 3 1 14-9 18 2 "Гірник-Спорт" 8 5 2 1 17-9 17 3 "Волинь" 8 4 3 1 11-7 15 4 "Металіст 1925" 8 4 3 1 8-7 15 5 "Верес" 7 4 2 1 10-3 14 6 "Миколаїв" 8 4 2 2 12-6 14 7 "Полісся" 7 2 4 1 5-3 10 8 "Агробізнес" 8 3 1 4 8-9 10 9 "Нива" Т 9 2 4 3 12-16 10 10 "Кремінь" 9 3 1 5 8-11 10 11 "Прикарпаття" 8 2 2 4 6-12 8 12 "Альянс" 5 2 1 2 6-7 7 13 "Оболонь" 7 2 1 4 9-9 7 14 "ВПК-Агро" 7 2 1 4 7-13 7 15 "Авангард" 8 1 2 5 7-11 5 16 "Кристал" 8 1 0 7 7-15 3





31 жовтня «Кремінь» на виїзді зіграє з «Нивою», а 5 листопада вдома прийме «Миколаїв».