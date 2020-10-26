Скелелаз з Кременчука Ігор Пічка завоював бронзу чемпіонату України

Болдеринг - в перекладі з англійської означає «лазіння по валунах». Цей різновид скелелазіння містить лазіння на невеликій висоті з декількома короткими перехопленнями від 6 до 10. Зараз боулдерінг успішно конкурує з заняттями силових видів споту оскільки дає навантаження на всі групи м'язів, розвиває не тільки м'язову силу і масу, але і мислення, спортивний азарт.



У Боулдері є свої рівні складності лазіння: траверс і лазіння вниз, лазіння по стіні, нависання або ущелині. Уміння лазити по ущелині або лазіння з нависанням дозволяє спортсменові навчиться володіти своїм тілом, правильно і синхронно працювати ногами і руками. Такі траси виробляють у спортсменів почуття гнучкості, впевненості і витривалості.







Лазіння по траверсу - це рух в одному напрямку по поверхні. Траверс дозволяє спортсменові навчиться правильно ставити ноги і поліпшити витривалість.

Лазіння вниз один з найважчих розвиває силу рук, і вчить правильно балансувати тілом.



Види боулдерінгу різниться за рівнем висоти:

сидячий боулдерінг старт здійснюється з позиції сидячи на мате або на землі;

низький боулдерінг для лазіння на невеликій висоті до 5 метрів;

високий боулдерінг або хайбол (англ. - «великий валун») лазіння спортсмена на висоту вище 5 метрів;

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Для занять боулдерінгом необхідне бажання і невеликий особистий спортивний інвентар, який включає скальники і магнезію. Займатися боулдерінгом можуть не тільки професійні спортсмени, а й люди які мають хоча б невелику спортивну підготовку.



Щороку відкриваються болдерінгові зали і скеледроми, багато людей різних вікових груп приходить в цей спорт і залишається в ньому. Паралельно з кількістю зростає і якість скеледромів і їх технічні можливості, рівні складності, і відповідно відвідуваність і кількість охочих. Адже ні для кого не секрет, що скелелазіння увійшло в офіційну програму Олімпійських ігор, популяризація та залучення нових і розвиток вже наявних спортсменів одна з важливих задач. Цей вид спорту дозволяє повірити у власні сили, подолати себе і свої страхи.





Не всі зможуть стати хорошим спортсменами, але зате все можуть просто полюбити скелі в тому вигляді, як вони є, рухаючись вперед, ти кожен день вдосконалюєш себе, радіючи від досягнення поставлених цілей. Все це приносить яскраві емоції від заняття скелелазінням, поїздки та незвичайні подорожі з друзями. Нові емоції та цікаві знайомства, позитив від скелелазіння в найближчому майбутньому для кого то стане улюбленою роботою, хобі, спортом, або більше ніж хобі.