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Кременчук

У Кременчуці з'явився інтерактивний простір для соціалізації дітей з інвалідністю

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 199

 

Впроваджують у життя минулорічні проєкти Громадського бюджету

Кременчуцький центр реабілітації дітей з інвалідністю поповнився сучасним розвиваючим обладнанням для соціалізації вихованців. Колектив Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю завдяки «Громадському бюджету Кременчука» реалізував свою мрію - отримав інтерактивне обладнання для соціалізації своїх вихованців. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 



Автор проєкту «Створення інтерактивного простору для соціалізації дітей з інвалідністю» психолог закладу Ірина Клепач розповіла, що інтерактивне обладнання закуплено та встановлено в закладі. Цей сучасний розвивальний інструмент призначений для розвитку або відновлення рухової, інтелектуальної та емоційно-вольової сфери.


Ірина Клепач підкреслює, що у дітей дана система асоціюється з чарівним килимом або живою підлогою, і зовсім не асоціюється з нудним навчанням. За допомогою вбудованої програми датчиків, зображення немов «оживає» на будь якій поверхні, чи то підлога, або стіна.


Інтерактивна підлога реагує на кожен рух людини. Таким чином, заняття проводяться в вигляді веселої і захопливої гри. Серед ефектів, що йдуть в комплекті, є різноманітні ігри, в які діти з задоволенням будуть гратися в вільний від занять час. Заняття з інтерактивним обладнанням сприяють розвитку великої і дрібної моторики, загальної рухливості, психологічному розвантаженю, стимуляції психомоторного розвитку.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Євген Перевезенцев
Теги: реабилитационный центр
компанія «Інтера Люкс»

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