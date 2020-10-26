У Кременчуці з'явився інтерактивний простір для соціалізації дітей з інвалідністю

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Кременчуцький центр реабілітації дітей з інвалідністю поповнився сучасним розвиваючим обладнанням для соціалізації вихованців. Колектив Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю завдяки «Громадському бюджету Кременчука» реалізував свою мрію - отримав інтерактивне обладнання для соціалізації своїх вихованців. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.









Автор проєкту «Створення інтерактивного простору для соціалізації дітей з інвалідністю» психолог закладу Ірина Клепач розповіла, що інтерактивне обладнання закуплено та встановлено в закладі. Цей сучасний розвивальний інструмент призначений для розвитку або відновлення рухової, інтелектуальної та емоційно-вольової сфери.



Ірина Клепач підкреслює, що у дітей дана система асоціюється з чарівним килимом або живою підлогою, і зовсім не асоціюється з нудним навчанням. За допомогою вбудованої програми датчиків, зображення немов «оживає» на будь якій поверхні, чи то підлога, або стіна.



Інтерактивна підлога реагує на кожен рух людини. Таким чином, заняття проводяться в вигляді веселої і захопливої гри. Серед ефектів, що йдуть в комплекті, є різноманітні ігри, в які діти з задоволенням будуть гратися в вільний від занять час. Заняття з інтерактивним обладнанням сприяють розвитку великої і дрібної моторики, загальної рухливості, психологічному розвантаженю, стимуляції психомоторного розвитку.