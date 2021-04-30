Одна смерть і 230 одужань: коронавірусна доба у Кременчуці

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 503

Сьогодні, 30 квітня, в Кременчуці зареєстрували 32 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 22 жінки віком від 22 до 80 років, 9 чоловіків віком від 38 до 89 років та 17-річний підліток. Із них 21 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а 11 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 153 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 230 пацієнтів. На жаль, один 73-річний чоловік помер.



Всього зареєстровано 8 542 випадки: одужало 7 224, померло 228.