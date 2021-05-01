На Полтавщині чоловік забив дружину досмерті за те, що та п'яною не змогла дійти до кімнати

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 259

За це він отримав 8 років тюрми

Чоловік, який забив дружину досмерті за те, що та п'яною не могла йти, сяде на 8 років. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.





10 листопада минулого року, 44-річний житель Котельви пив вдома з дружиною. Коли жінка не змогла піднятися, щоб дійти з кухні до кімнати, чоловік розсердився і побив. Він бив дружину руками і ногами по всьому тілу.

Увечері наступного дня 18-річний син подружжя повідомив батькові, який повернувся з роботи, про погіршення стану здоров’я матері. Коли жінка втратила свідомість, чоловік викликав екстрену медичну допомогу, однак лікарі лише констатували смерть.

Котелевський районний суд визнав зловмисника винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч.2 ст.121 КК України), та засудив на 8 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили той перебуватиме під вартою.

Окремою ухвалою суду перед службою у справах дітей Котелевської селищної ради порушено питання про встановлення опіки над 11-річним сином обвинуваченого або влаштування неповнолітньої дитини до спеціалізованого навчального закладу.