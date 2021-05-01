На Полтавщині Великодній кошик цьогоріч обійдеться у 911 грн

Продуктовий кошик до Великодня цього року найдорожче обійдеться жителям Києва, найдешевше – в Тернополі, розповів директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.
Зазначається, що цього року повний великодній кошик, який включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який і твердий сир, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука і червоне вино, коштуватиме в середньому по Україні 963 грн.
У центрі України відносно недорогий святковий кошик буде на Житомирщині (902 грн). Трохи більше доведеться заплатити на Полтавщині (911 грн), у Хмельницькій (915 грн), Сумській і Чернігівській (по 919 грн), а також у Вінницькій (925 грн) областях. На Кіровоградщині великодній кошик обійдеться в 935 грн, у Черкаській області – в 971 грн.
У 2020 кошик на Полтавщині був дешевшим на 177 гривень - 734 гривні.
Найдорожчий великодній кошик традиційно буде в столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн, тоді як у Київській області продукти до свята обійдуться в 973 грн.