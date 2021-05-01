На Полтавщині Великодній кошик цьогоріч обійдеться у 911 грн

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 307

Це на 177 гривень дорожче, ніж минулоріч

Продуктовий кошик до Великодня цього року найдорожче обійдеться жителям Києва, найдешевше – в Тернополі, розповів директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.





Зазначається, що цього року повний великодній кошик, який включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який і твердий сир, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука і червоне вино, коштуватиме в середньому по Україні 963 грн.





- Уже шостий рік поспіль найдешевший великодній кошик буде в Тернопільській області – 868 грн, а найдорожчий – 1060 грн – у Києві. Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних з подорожчанням яєць, цукру, борошна і вершкового масла, збільшенням вартості енергоресурсів, а також зростанням цін на продукти харчування через продовження локдауну, – йдеться в повідомленні.





У центрі України відносно недорогий святковий кошик буде на Житомирщині (902 грн). Трохи більше доведеться заплатити на Полтавщині (911 грн), у Хмельницькій (915 грн), Сумській і Чернігівській (по 919 грн), а також у Вінницькій (925 грн) областях. На Кіровоградщині великодній кошик обійдеться в 935 грн, у Черкаській області – в 971 грн.





У 2020 кошик на Полтавщині був дешевшим на 177 гривень - 734 гривні.





Найдорожчий великодній кошик традиційно буде в столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн, тоді як у Київській області продукти до свята обійдуться в 973 грн.