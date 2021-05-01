Синоптики обещают грозу на Пасху в Кременчуге

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 604

Зато на пасхальных выходных в городе будет по-весеннему тепло

В этом году на майские праздники кременчужане будут отдыхать 4 дня подряд – с 1 по 4 мая. В Кременчуге на выходных потеплеет, но возможны дожди, и даже гроза.





Gismeteo обещает грозу днём в воскресенье, 2 мая. Кратковременные осадки ожидаются и в остальные три выходных. Температурный минимум составит +11-13°С, а максимум в субботу, воскресенье и понедельник – более +20°С. Во вторник, 4 мая, похолодание до +14°С днём.





Sinoptik сообщает о сильном дожде в воскресенье, 2 мая, вечером. В целом на уикенд будет держаться переменная облачность. Столбики термометров покажут от +11°С до +20°С. Этот погодный портал предупреждает об очень высокой пожарной опасности в субботу, 1 мая, так что будьте бдительны, готовя на природе.





Ventusky прогнозирует, что грозовой дождь пойдёт в понедельник, 3 мая, утром. В остальные дни пасхального уикенда солнечные часы будут сменять пасмурные, но без осадков. Воздух прогреется до значений от +8°С до +24°С.