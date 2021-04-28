Затяжні вихідні: скільки кременчужани відпочиватимуть на Великдень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 831 Коментарів: 2

На початку травня, вже у ці вихідні, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 4 вихідних дні поспіль. Неробочими будуть субота - вівторок, з 1 до 4 травня.









Так, 1 травня відзначається День праці. Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, цей день є офіційним вихідним. Оскільки це свято у 2021 році припадає на суботу, вихідний переноситься на найближчий робочий день, тобто на понеділок.





Отже, 3 травня – вихідний. У другий день місяця, 2 травня, православні християни святкуватимуть Великдень, який також є вихідним. Світле Христове Воскресіння відзначається у неділю, тому вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тобто цього року додатковим вихідним буде ще й 4 травня.





Таким чином, на початку місяця українці матимуть декілька днів поспіль для відпочинку – з 1 по 4 травня включно.