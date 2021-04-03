Як відпочиватимуть кременчужани у травні

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 142

Двічі у травні в Україні будуть тривалі вихідні, завдяки державним святам

Травень традиційно багатий на святкові дати, завдяки яким кременчужани отримають додаткові дні для відпочинку. Уже перші дні третього місяця весни будуть святковими.

Так, 1 травня відзначається День праці. Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, цей день є офіційним вихідним. Оскільки це свято у 2021 році припадає на суботу, вихідний переноситься на найближчий робочий день, тобто на понеділок. Отже, 3 травня – вихідний.

У другий день місяця, 2 травня, православні християни святкуватимуть Великдень, який також є вихідним. Світле Христове Воскресіння відзначається у неділю, тому вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тобто цього року додатковим вихідним буде ще й 4 травня.

Таким чином, на початку місяця українці матимуть декілька днів поспіль для відпочинку – з 1 по 4 травня включно.

За кілька днів, а саме – в неділю, 9 травня. Оскільки свято збігається з вихідним днем, то наступний день після нього стане неробочим. Відповідно, 10 травня кременчужани також відпочиватимуть. Завдяки цій святковій даті українці отримають три дні поспіль вихідних – з 8 по 10 травня.

Загалом у завершальний місяць весни буде 18 робочих днів та 13 вихідних.