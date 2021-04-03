Розклад руху на маршруті № 117 «Кременчук – Придніпрянське»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 177

У Кременчуці визначили переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Кременчуцької міської територіальної громади № 117 «Кременчук – Придніпрянське» було визначено приватне підприємство «Союз-Авто-Експрес».





До відома пасажирів! Надаємо графік курсування автобусів на маршруті № 117 «Кременчук – Придніпрянське».



