Кременчук

Розклад руху на маршруті № 117 «Кременчук – Придніпрянське»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 177

 

У Кременчуці визначили переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Кременчуцької міської територіальної громади № 117 «Кременчук – Придніпрянське» було визначено приватне підприємство «Союз-Авто-Експрес».


Ціна поїздки до Придніпрянського зменшиться: визначили переможця конкурсу з перевезення пасажирів

 

До відома пасажирів! Надаємо графік курсування автобусів на маршруті  № 117 «Кременчук – Придніпрянське».


вул.Молодіжна

Центр

с.Придніпрянське

 

05:20

05:50

06:20

(до центру)

 

06:50

07:20

(до Молодіжного)

08:50

09:25

10:00

(до Молодіжного)

11:45

12:15

12:50

(до Центру)

 

14:45

15:20

(до Молодіжного)

16:50

17:25

18:00

(до Молодіжного)

19:00

19:30

 

20:00

(до Молодіжного)
0
Автор: Альона Душенко
Теги: маршрутки
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