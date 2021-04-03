Розклад руху на маршруті № 117 «Кременчук – Придніпрянське»

У Кременчуці визначили переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Кременчуцької міської територіальної громади № 117 «Кременчук – Придніпрянське» було визначено приватне підприємство «Союз-Авто-Експрес».
До відома пасажирів! Надаємо графік курсування автобусів на маршруті № 117 «Кременчук – Придніпрянське».
|
вул.Молодіжна
|
Центр
|
с.Придніпрянське
|
05:20
|
05:50
|
06:20
(до центру)
|
|
06:50
|
07:20
(до Молодіжного)
|
08:50
|
09:25
|
10:00
(до Молодіжного)
|
11:45
|
12:15
|
12:50
(до Центру)
|
|
14:45
|
15:20
(до Молодіжного)
|
16:50
|
17:25
|
18:00
(до Молодіжного)
|
19:00
|
19:30
|
20:00
(до Молодіжного)