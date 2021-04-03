Жінка збила пішохода й намагалася втекти з місця ДТП

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 378

У Полтаві, 3 квітня, близько 3-ї години, по вул. Сакко автомобіль ДЕО Ланос, під керуванням 29-річної водійки, здійснив наїзд на 26-річного чоловіка. Повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.





Віталій Браславець, тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу по розслідуванню злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Полтавщини, повідомив: "Після скоєння ДТП водійка залишила місце пригоди. Однак автомобіль під її керуванням був виявлений та зупинений патрульними поліцейськими по вулиці Європейській. Під час спілкування поліцейські побачили, що жінка має явні ознаки сп'яніння. Їй запропонували пройти медичне освідування, але вона відмовилася. Що стосується потерпілого пішохода, то внаслідок дорожньо-транспортної пригоди він отримав тілесні ушкодження й доставлений до міської лікарні. Наразі чоловікові, який теж перебував у нетверезому стані, лікарі надають допомогу та з'ясовується ступінь тяжкості тілесних ушкоджень".





За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3-х років позбавлення волі.



Обставини та причини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група поліції. Тривають слідчі дії.