Кременчук

Ціна поїздки до Придніпрянського зменшиться: визначили переможця конкурсу з перевезення пасажирів

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 492

 

Переможцем стало підприємство «Союз-Авто-Експрес»

19 березня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради ухвалив рішення про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на маршруті №117 «Кременчук-Придніпрянське». Переможцем стало підприємство «Союз-Авто-Експрес».


Начальник управління транспорту Руслан Івашина запевнив, що відтепер ціни на маршруті формуватимуться згідно розцінкам Кременчука, а не області, як було раніше. Вартість перевезення на даному маршруті зменшать до 6 гривень, у звичайному режимі – до 4 гривень зі збереженням усіх пільг.


Таку ціну встановлять одразу після укладення відповідного договору між Кременчуцькою міською територіальною громадою та ПП «Союз-Авто-Експрес».


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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Вікіпедія
Теги: Приднепрянское маршрутка автобус проезд
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