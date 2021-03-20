Ціна поїздки до Придніпрянського зменшиться: визначили переможця конкурсу з перевезення пасажирів

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19 березня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради ухвалив рішення про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на маршруті №117 «Кременчук-Придніпрянське». Переможцем стало підприємство «Союз-Авто-Експрес».





Начальник управління транспорту Руслан Івашина запевнив, що відтепер ціни на маршруті формуватимуться згідно розцінкам Кременчука, а не області, як було раніше. Вартість перевезення на даному маршруті зменшать до 6 гривень, у звичайному режимі – до 4 гривень зі збереженням усіх пільг.





Таку ціну встановлять одразу після укладення відповідного договору між Кременчуцькою міською територіальною громадою та ПП «Союз-Авто-Експрес».



