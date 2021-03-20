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Щось невідоме відбувається на вулиці Вадима Пугачова

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 1 755

Що відбувається? 

Щось незрозуміле відбувається на вулиці Вадима Пугачова. Відео в редакцію надіслав читач Телеграфа. 


- Парню плохо или завтыкал, - написав очевидець. 


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Автор: Альона Душенко
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