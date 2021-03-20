Ультрас «Чорноморця» наробив шороху у Кременчуці: «Гірник-Спорт» приймав одеситів

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Вчора, 19 березня, футбольний клуб «Гірник-Спорт» у Кременчуці приймав «Чорноморець». Підтримати «моряків» приїхало близько 30 вболівальників з Одеси та Полтави. Вони встигли наробити шороху в місті: попалили піро та зарядали на стадіоні «стоячи по торсу».

Але давайте повернемося до самого матчу, адже «гірники» стануть першим суперником для «Кременя», оскільки матч з «Авангардом» перенесли через спалах COVID-19 в команді краматорців. До речі, наші хлопці майже у повному складі завітали на матч «Гірник-Спорт» - «Чорноморець», щоб переглянути матч й подивитися у дії майбутнього суперника.









«Гірник-Спорт» - «Чорноморець» - 0:1

Гол: Сухоручко, 74.

«Гірник-Спорт»: Жмурко (Фіяло, 66), Кравченко В., Чуєв, Чепелюк, Краєв, Велєв, Романов Сергій (к) (Богомаз, 87), Сьомка (Осипенко, 86), Дедух (Твердохліб Є.), Литвяк, Литовченко. Запасні: Якубов, Дмитрук, Клімов, Черниш. Головний тренер – Ігор Жабченко.

«Чорноморець»: Варакута, Станіслав (к), Горопевшек, Мельничук, Путря (Долгов, 84), Лиховидько, Кравченко Сергій, Коркішко (Ковбаса, 72), Козак (Вачиберадзе, 78), Брагару, Штогрін (Сухоручко, 72). Запасні: Паламарчук, Мартиненко, Якимів. Головний тренер – Олексій Антонов.

Як повідомляє пресслужба «Гірник-Спорта», «гірники» щільно готувався до матчу і це стало зрозумілим вже на початку гри. Господарі поля дисципліновано діяли у обороні, намагалися перекривати центральні зони під час контролю м’яча суперником. До речі, деякі кадрові зміни були вирішені наступним чином. Травмованого Іллю Тимошенка замінив у центрі оборони Богдан Литвяк, Руслан Дедух зіграв на правому фланзі, де цього разу був відсутнім дискваліфікований Ілля Чередниченко. А ось місце у центрі півзахисту зайняв Олександр Чепелюк, який не грав у минулому матчі із «Прикарпаттям». У ролі капітана у матчі із «Чорноморцем» дебютував Сергій Романов.

Не відомо, як би все склалося, якщо б на 18-й хвилині Владислав Краєв пробив трохи точніше. Його удар був дуже небезпечним, але пройшов біля стійки воріт. До цього «Чорноморець» направив свої атаки на ворота «гірників» і створив кілька небезпечних моментів, але господарям вдалося тримати свої ворота в небезпеці. Потім на 24-й хвилині Артем Сьомка робив небезпечний простріл, але замкнути його не вдалося. Активним був у атаці Олексій Литовченко, але у одному із моментів він намагався виконати удар, але як слід зробити це не вдалося. На 35-й хвилині врятував від голу ворота «Гірника-Спорт» його голкіпер Роман Жмурко, коли відбив удар зі штрафного від Дмитра Коркішка.

На початку другого тайму господарі небезпечно подали кутовий, але тут краще зіграв високорослий захисник одеситів Міха Горопевшек, який традиційно виграє багато верхових м’ячів. Потім почалася серія подій, яка значно вплинула на рахунок матчу. На 60-й хвилині Роман Жмурко вибігав на м’яч, до якого також мчав Андрій Штогрін. Голкіпер «гірників» намагався вибити м’яча, високо підстрибнув, але зіштовхнувся із суперником та під час приземлення вдарився головою об штучний газон «Кремінь-Арени». Роману надали медичну допомогу, але після кількох хвилин на полі воротар «гірників» попросив заміну.

Романа Жмурка замінив Ігор Фіяло, якому довелося вині мати м’яча із сітки воріт на 74-й хвилині. Чергова атака «Чорноморця» завершилася подачею екс-гравця «Гірника-Спорт» Віктора Лиховидька до лінії воротарського майданчика господарів, де 21-рычний вихованець академії київського «Динамо» Даніїл Сухоручко після стрибка і удару головою відправив м’яч у сітку воріт «гірників» - 0:1. У цьому моменті не пощастило Ігорю Фіяло, який послизнувся ы не зміг зреагувати на не дуже сильний удар гравця «Чорноморця», який вийшов на заміну дві хвилину тому. Ось такий збіг обставин змарнував усі старання «Гірника-Спорт», який більшу частину матчу гідно протистояв лідеру.

Після пропущеного голу команда Ігоря Жабченка намагалася робити все, аби врятувати матч. Заміни мали б допомогти у грі саме в атаці. Так, на 76-й хвилині , бразилець «Гірника-Спорт» увірвався до штрафного майданчика, але опинився на газоні після спроби суперників його зупинити. Здавалося, що це стовідсотковий пенальті, тому що контакт все ж таки був, але арбітр зустрічі Михайло Райда не наважився призначити одинадцятиметровий. Крім того, він показав жовту картку саме Лукасу Вентурі. Таким рішенням арбітр дуже здивував команду господарів та більшість присутніх на стадіоні.

«Гірник-Спорт» проводив кілька небезпечних атак, після яких не було б такого удару, який би дозволив врятувати матч. У підсумку мінімальна поразка «Гірника-Спорт» із рахунком – 0:1.









26 березня о 15.00 «Кремінь» прийме «Гірник-Спорт». Матч відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена», вхід вільних з дотриманням санітарних норм.